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捷克演說 蔡英文籲民主國家團結抗專制威脅

【明報專訊】搬離台北總統府近5個月後，蔡英文開啟卸任後首次外訪，她周一（14日）在捷克布拉格「公元兩千論壇」（Forum 2000）發表演說時指出，當天正值解放軍展開環台軍演，顯示北京當局企圖透過各種手段「併吞台灣」，呼籲全球民主國家團結一致應對日益增長的專制勢力威脅。中央社報道，蔡英文周二結束捷克行程，啟程赴法國巴黎訪問。

轉赴巴黎 Ig邀歐人訪台

蔡英文周二在社交平台Instagram發布短片，並表示此行體驗了歐洲的景色，也見了許多老朋友、好朋友，結交了許多新朋友，就像她前一日在論壇所說，也要邀請歐洲的朋友來台灣，認識台灣可愛的人民、品嘗台灣美味的食物。她最後說，即將啟程前往下一站，為台灣的民主繼續打拼。

在論壇演講中，蔡英文表示，專制政權愈來愈自信，認為其治理模式優於民主制度；這些政權正透過灰色地帶行動、軍事威脅、認知和資訊戰等方式，試圖削弱民主國家公民對其制度的信心。蔡英文強調，台灣一直站在這些挑戰最前線，面對中國大陸的持續威脅與軍事壓力；大陸在她演講當天宣布名為「聯合利劍2024B」的軍事演習，顯示北京政府企圖透過各種手段「併吞台灣」的決心，然而反而使台灣人民更加堅韌和務實。

馬英九基金會：對抗不利台灣

對於蔡英文的演講，馬英九基金會執行長蕭旭岑昨稱，從蔡英文到賴清德都還是未脫冷戰對抗格局，這對台灣不利，台灣需要的是和平穩定，以及可以談判協商的道路。

蔡英文在布拉格期間，還前往捷克前總統哈維爾墓前瞻仰、獻花，並與當地台灣留學生見面、交流。

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