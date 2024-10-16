歐車企展電動化成果 抗華企攻勢

美聯社報道，東道主雷諾集團在巴黎車展帶來7款全球首發車型和兩款概念車，其中包括雷諾4 E-Tech純電動車、雷諾5及即將推出的新一代Twingo。該集團稱，這些車型將共同推動雷諾電動化攻勢。半東道主的跨國汽車製造商Stellantis集團在車展展示「下一代價格合理的電動出行產品」。

寶馬集團將本次車展作為進入「電動化新階段」的重要成果展示，帶來了超過15款純電動車。按計劃，寶馬2025年起在全球範圍內投產新世代車型，中國市場的首款新世代車型將於2026年在瀋陽生產。

推輕便車吸未成年客

歐洲法律允許14歲開始，可駕駛時速不高於45公里的輕便車，不用正式駕駛執照；這令小型電動汽車市場不斷增長。雷諾子公司展出Duo輕便車，雙座、免駕照、塑料外殼，用手機App開門和啟動，冬天也可以一次充電續航100公里。

而包括小鵬、廣汽集團在內的多家中國汽車製造商都表示，它們並不尋求憑藉更便宜的電動汽車「顛覆」歐洲老牌製造商。英國《金融時報》指出，這些表態旨在緩解歐洲車廠對中國車企「激進的全球擴張」的擔憂。