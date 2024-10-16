華車企攻巴黎車展 紛推歐擴張計劃 馬克龍稱關稅彌補差距 比亞迪：提價嚇跑買家

佔參展品牌1/5 多華企展新電車

法國巴黎車展每兩年舉辦一次，與德國慕尼黑車展交替舉辦。中國汽車報微信公眾號消息，中國車企正處於全球化擴張階段，非常熱中參加各大國際車展。今年巴黎車展匯聚來自本土及全球的48家汽車品牌，儘管歐盟高額反補貼關稅之劍高懸，仍有近10家中國車企展示它們的最新車型，約佔參展品牌數量的五分之一。

中國電動汽車市場「一哥」比亞迪帶來了與Tesla的Model Y競爭的「海獅07」，該車款已在國內上市；零跑汽車則推出首款全球化新能源車型「零跑B10」，標榜智能駕駛。其他還有小鵬汽車、紅旗、賽力斯旗下問界品牌及廣汽集團等，均展出多款新車型，期望強攻歐洲市場。

擬在歐建技術中心拓銷售點

中國車廠還在車展上宣布各自的歐洲擴張計劃。路透社報道，廣汽集團正式發布了「歐洲市場計劃」，積極探討未來在歐洲建立技術中心。零跑國際表示，目前已在13個歐洲國家擁有超過200家經銷商，目標是到2025年底在歐洲擁有500個銷售點。零跑汽車產品規劃主管鍾天樂說，在法國銷售的這些汽車將從中國進口，但在波蘭組裝，其在歐洲的銷售於9月已經開始。

比亞迪執行副總裁李柯在展會上表示，今年1到8月，比亞迪在全球新能源汽車市場的份額已達23%。今次為巴黎車展帶來的海獅07型電動車，計劃很快登陸歐洲市場。廣汽集團首款全球戰略車型第二代「AION V」亦向歐洲市場正式發布，將在明年正式與歐洲消費者見面。

據BFM電視台報道，法國總統馬克龍當天參觀巴黎車展，提到由於「歐洲市場的萎縮」和中國激烈的競爭，汽車市場正處於一個「艱難時刻」。他說，「在這種時候，我們有必要自我保護，以制定公平的規則」，他並宣稱「我們設定關稅來彌補差距是正常的」。

小鵬汽車總裁顧宏地表示，如果布魯塞爾和北京在10月底的貿易爭端截止日期之前不能找到友好解決方案，那麼歐盟徵收進口關稅可能會使該公司的擴展計劃複雜化。他說，「關稅將給我們的商業模式帶來很大壓力。這對我們的利潤率造成了直接打擊，而我們的利潤率已經不是很高了。」

比亞迪則警告稱，歐盟提議對中國製造的電動汽車徵收關稅，將提高價格，嚇跑買家。李柯表示，「誰來買單？消費者。因此這讓人們非常擔心。這將會阻止窮人購買汽車。」

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