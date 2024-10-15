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文宣齊發炮 黨媒軍媒同斥台獨

【明報專訊】在解放軍舉行「聯合利劍2024B」演習同時，大陸文宣系統也同步發炮，痛批賴清德的「新兩國論」。《人民日報》昨刊發評論指，「台獨」與台海和平水火不容，美國高官顛倒是非公然為「台獨」撐腰張目。《解放軍報》稱玩火者必自焚，賴清德和民進黨當局在「台獨」錯誤路線上膽敢鋌而走險，必遭沉重打擊，難逃覆滅的歷史鐵律。

《人民日報》署名「鐘聲」的評論文章稱，鼓吹「互不隸屬」的「新兩國論」，編造「台獨」分裂謬論，宣揚分裂主張，是「台獨工作者」賴清德近日發表的所謂「雙十講話」有關兩岸關係內容的真正用意。文章批評，賴的講話，被美國一些高官輕描淡寫說成是「例行公事」、「非常溫和」、「更為克制」，並毫無道理地「敦促北京保持克制」。

軍報的評論文章表示願以最大的誠意，盡最大的努力爭取和平統一的前景，但決不為任何形式的「台獨」分裂活動留下任何餘地，決不容忍謀「獨」挑釁，堅決粉碎分裂圖謀，堅決斬斷分裂幻想。

央視昨也播出評論文章，表示賴清德既然選擇當「務實戰爭引爆者」，那就是站在了兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益的對立面，就要做好「四面楚歌」直至「自取滅亡」的準備。

另外，中國軍工概念股昨有大量資金湧入，地面兵器裝備、軍工類概念股的表現活躍，多支股票漲幅超過10%。

相關字詞﹕新兩國論 台獨 賴清德 軍工股 評論

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