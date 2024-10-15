陸學者：夜間行動顯解放軍應戰力升

她分析，解放軍多方向同時進逼，全向鎖島、多路合圍，特別是遼寧艦航母編隊於台島以東佔據咽喉要道，形成外阻（干涉）內壓台獨、圍島封打、全向夾擊的態勢。同時，海警艦艇首次台島巡航執法，進入馬祖附近海域，與解放軍環台島戰備警巡聯動呼應。

「這次演習從軍隊艦機的部署，到海警的環島執法管控，都體現了按照『一個中國』原則來對自己國家領土的執法，合情合理合法。」國防大學教授孟祥青表示。

孟祥青認為，和「聯合利劍2024A」相比，這次是夜間發起行動，且兵力很快就機動展開，一直到進逼懾壓，隨時可以由訓轉戰，「這說明解放軍的實戰化能力愈來愈高，是全天候的枕戈待旦，隨時能戰、隨時應戰」。

專家：大陸可阻支援 斷台人逃跑路線

此次演習，對台島東部力量明顯加強。海峽兩岸關系法學研究會理事鍾厚濤表示，這釋放了重要信號，即大陸有能力阻擋外部勢力介入，也切斷了民進黨「台獨」分裂勢力的逃跑路線。

賴清德近日發表「雙十講話」，雖提到所謂「中華民國」等，有輿論認為「溫和」，但受訪專家均指該講話具「迷惑性」。鍾厚濤指，賴並非向大陸釋放善意，而是要「收割」藍營選票。講話中，賴清德再提兩岸「互不隸屬」，並指「中華人民共和國無權代表台灣」。鍾厚濤認為，「這屬於典型的『兩國論』，就是『台獨』理論。在這種情况下，中國大陸自然要採取行動，對賴清德的種種謬論，進行強烈威懾」。

「這次演習指向性非常明確，懲戒『台獨』分裂勢力和『台獨』分裂活動。『台獨』分裂就意味着戰爭。『台獨』與和平水火不相容，有『台獨』就不可能有和平。『台獨』挑釁一次，大陸就會近逼一次；挑釁越烈，反制就越甚。」孟祥青說。

自2022年8月美國眾議院前眾議長佩洛西抵台後解放軍在台島周邊舉行全要素軍事行動，目前已展開4次環台實戰化演習（包括2023年「聯合利劍」演習）。

鍾厚濤表示，「此次軍演填補了以往軍演當中的空白點，形成了配合態勢。釋放出重要信號，中國大陸有能力在整個台海形成立體全方位的包圍態勢，也為將來新的形勢下的兩岸統一創造了重要條件」。鍾指，4次大規模軍演均顯示民進黨當局及島內「台獨」分裂勢力是麻煩製造者。「全世界任何一個國家，都要維護國家主權和領土完整。大陸採取相應的軍事行動，主要責任在民進黨當局的挑釁。」

鍾厚濤續指，此次環台軍演完全是正常軍演，顯示大陸做好了遏制島內分裂勢力的充分準備。

特約記者 鍾健