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台戰備期應對 賴清德冀對等交流

【明報專訊】身兼台灣三軍統帥的賴清德昨表示，這次大陸環台軍演時，他與國安團隊已召開會議，第一時間全面掌握解放軍動態，行政院會注意維護社會安定，台軍和海巡也在海、空堅守崗位；他並強調希望兩岸對等尊嚴、健康有序對話交流，是他一貫的堅持和不變的態度。

台灣花蓮港昨晨出現海軍部署的兩輛四聯裝「雄風二型」反艦導彈發射車，部分區域進出被管制。台國防部表示，昨晨間主持應變中心管制會議，已通令三軍部隊，以戰備時期突發狀况處置規定應處，情監偵（情報、監視和偵察）系統嚴密掌握解放軍火箭軍部隊等動態，外島離島防區提高警覺，任務機、任務艦依接戰規則應對敵情。台國防部強調台軍有能力確保台灣安全。

台海巡署表示，已協同軍方嚴密掌握應處，全程以兩艘海巡艦艇監控1艘大陸海警船，若有海警船意圖登檢水域內的民用漁船及商船，海巡會立即前推應處。對於大陸海警發布海警船繞台1圈的愛心形狀軌迹，稱「巡航都是愛你的形狀」。台海巡署昨提醒是認知作戰假信息，呼籲民眾不要掉落陷阱。台陸委會強烈譴責軍演，並指這是對印太區域安全情勢，乃至於全世界民主和平的公然挑釁。

指演習近台僅示意圖 未進24海里鄰接區

台國防部提及，解放軍東部戰區所公布9處演習區域確實比以往更接近台灣，但僅是示意圖，目前為止並未逾越鄰接區，亦未看到導彈射擊迹象，大陸沒發布飛航公告、禁限制水域、關閉空域等情况。

香港機管局回覆本報查詢時表示，昨日截止下午3時，香港國際機場共有22班由香港來往台北或高雄的航班延誤。機管局沒具體說明是否與軍演有關。

相關字詞﹕賴清德 解放軍 台軍 軍演

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