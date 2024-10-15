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解放軍凌晨環台演習 首派航母封控 劍指賴清德「雙十講話」 較昔軍演更近台島

【明報專訊】解放軍昨凌晨舉行「聯合利劍2024B」環台灣島聯合演習，軍演無預警下進行，劃定演習區域比以往更接近台島，並首次派出航母艦隊進行艦機協同、聯合制空、對海對陸打擊等科目演練「外阻內壓」，中國海警亦首次組織4支編隊加入環台島巡航管控彰顯「國內執法」行為。軍演引發美日及歐盟等各方關切，中國外交部、國防部、國台辦均強勢回應，明言演習針對賴清德「雙十講話」、強力震懾「台獨」分裂勢力，台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉。

東部戰區社交平台帳號昨清晨5時宣布，戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，於台島的東南西北海域開展「聯合利劍2024B」演習，艦機多方向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，重點演練海空戰備警巡、要港要域封控、對海對陸打擊、奪取綜合控制權等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

海警首環台巡查 稱按一中原則管控

為參與這次演習，遼寧號航母艦隊前日由南海穿航巴士海峽進入西太平洋，昨在台島以東海空域，與陸海空火兵力進行艦機協同、聯合制空、對海對陸打擊等科目演練。央視「新聞聯播」引述東部戰區空軍航空兵旅機師魏操表示，（演習）就是用敵人聽得懂的語言，警告「台獨」分子，搞「台獨」就意味着戰爭。短片顯示演習時天色青黑，東方漸露魚肚白，一架架艦載機從甲板滑躍起飛。

中國海警昨上午8時宣布，4支編隊環台島巡航管控。1小時後，海警再宣布在靠近福建的東引島、馬祖附近，亦有兩支編隊執法巡查。海警局表示，這是按一個中國原則依法管控台島的實際行動；其中，萬噸級的海警2901號首次參加對台任務。

台偵125戰機17戰艦17海警船

昨下午6時，東部戰區宣布「聯合利劍2024B」圓滿完成演習各項科目。台灣軍方昨統計截止至下午4時30分止，偵獲125架次解放軍機，其中90架次進入台方應變區；另有17艘戰艦、17艘海警船在台灣周邊海域。

對於此次軍演，美國國務院表示嚴正關切，稱北京對於台灣例行的年度演說以軍事挑釁作為回應，這是不合理的，「毫無必要」，並有引發局勢升級風險，美國將繼續監控中國的活動，並與盟友及伙伴就共同關切的議題進行協調。日本首相石破茂表示台灣周邊的和平與穩定，對日本乃至地區而言極為重要，他高度關注軍演走向；日本防衛大臣中谷元稱會持續蒐集情報與警戒監視，以確保萬無一失。歐盟聲明指出，有關軍事活動進一步升高海峽兩岸緊張情勢，重申歐盟反對任何單方面以武力或脅迫改變台海現狀的行動，呼籲各方保持克制。

美指演習「毫無必要」 歐盟籲克制

中國外交部發言人毛寧昨表示，如果美方真的在乎台海的和平穩定和地區繁榮，就應當切實將美國領導人不支持「台獨」的承諾落到實處，停止武裝台灣，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。國防部發言人吳謙稱，「賴清德之流數典忘祖，蓄意割裂兩岸歷史聯結，大肆煽動兩岸敵意對抗」；解放軍行動演練的就是打「台獨」，「台獨」挑釁一次，解放軍的行動就會推進一步，直至台灣問題完全解決。國台辦發言人陳斌華表示，演習是對賴清德不斷編造「台獨」謬論、宣揚分裂主張的堅決懲戒。

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相關字詞﹕東部戰區 一個中國原則 遼寧號 賴清德 台獨 軍演

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