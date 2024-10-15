廰官違法所得列滿報紙整版 曾被公認「防貪銅牆」 現逃境外

曾指使偷運贓款至港

李傳良因涉嫌犯貪污罪、受賄罪、挪用公款罪、濫用職權罪，2020年7月10日被黑龍江監委立案調查。不過李傳良早於2018年11月逃匿境外。據黑龍江省牡丹江市東安區檢察院披露案情，李傳良曾指使他人將500萬元運到深圳，再通過地下錢莊、行李箱送到香港，部分存入匯豐戶口供其使用。黑龍江公安廳在2020年12月1日對其發布通緝令。

此次牡丹江市中級法院發布的公告顯示，李傳良在擔任雞西市財政局長、雞西市國資委辦公室主任、雞西市副市長、鶴崗市副市長期間及辭去公職後，利用職務便利及伙同其他國家工作人員，侵吞、騙取財物共計29.25億元；非法收受財物4892萬元；挪用公款1.1億元進行營利活動；擅用國有資金注冊公司及承攬工程，違法所得7325萬元。

涉資逾31億 房產1021處

法院在案發後扣押、凍結其資金14億元、查封1021處房產，查封27宗土地、灘塗，查封8宗林地，扣押汽車38輛，扣押機械設備10套，凍結18家公司股權，並提出沒收違法所得申請。

現年61歲的李傳良是黑龍江雞西人，曾任雞西市副市長、鶴崗市副市長等職，屬於副廳局級幹部。當地媒體曾報道李傳良「對腐敗深惡痛絕」，被當地幹部群眾公認是「防止貪污腐敗的一道銅牆」。