明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

廰官違法所得列滿報紙整版 曾被公認「防貪銅牆」 現逃境外

【明報專訊】中國《人民法院報》日前刊登關於黑龍江省雞西市原副市長李傳良（圖）貪腐案的法院公告，顯示李傳良案涉案資產超31億元（人民幣，下同），案發後扣押、凍結資金共計逾14億元，查封1021處房產、扣押38輛汽車等，公告列出的申請沒收財產清單填滿報紙整版。

曾指使偷運贓款至港

李傳良因涉嫌犯貪污罪、受賄罪、挪用公款罪、濫用職權罪，2020年7月10日被黑龍江監委立案調查。不過李傳良早於2018年11月逃匿境外。據黑龍江省牡丹江市東安區檢察院披露案情，李傳良曾指使他人將500萬元運到深圳，再通過地下錢莊、行李箱送到香港，部分存入匯豐戶口供其使用。黑龍江公安廳在2020年12月1日對其發布通緝令。

此次牡丹江市中級法院發布的公告顯示，李傳良在擔任雞西市財政局長、雞西市國資委辦公室主任、雞西市副市長、鶴崗市副市長期間及辭去公職後，利用職務便利及伙同其他國家工作人員，侵吞、騙取財物共計29.25億元；非法收受財物4892萬元；挪用公款1.1億元進行營利活動；擅用國有資金注冊公司及承攬工程，違法所得7325萬元。

涉資逾31億 房產1021處

法院在案發後扣押、凍結其資金14億元、查封1021處房產，查封27宗土地、灘塗，查封8宗林地，扣押汽車38輛，扣押機械設備10套，凍結18家公司股權，並提出沒收違法所得申請。

現年61歲的李傳良是黑龍江雞西人，曾任雞西市副市長、鶴崗市副市長等職，屬於副廳局級幹部。當地媒體曾報道李傳良「對腐敗深惡痛絕」，被當地幹部群眾公認是「防止貪污腐敗的一道銅牆」。

上 / 下一篇新聞