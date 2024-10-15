陸指黑熊學院孕台獨 院長金主終身追責

國台辦：舉報郵箱供線索

解放軍昨對台實施「聯合利劍2024B」圍島演習，國台辦發言人陳斌華同日宣布，根據徵集「台獨頑固分子」線索舉報郵箱的線索，對沈伯洋、曹興誠和「黑熊學院」實施懲戒。新華社報道，陳斌華表示，經核查，「黑熊學院」打着「講座」、「訓練」、「戶外演練」甚至「親子活動」等幌子，培育「暴力台獨分子」。

陳斌華指出，沈伯洋作為「黑熊學院」負責人，有組織有計劃地從事「台獨」分裂活動，大肆宣揚「台獨」分裂謬論，惡意向台灣民眾特別是青少年兜售「台獨」主張和「仇中」思想，廣泛散播台海暴力衝突種子。曹興誠則為「黑熊學院」從事分裂國家犯罪活動提供巨額資金支持，賣力鼓吹「以武拒統」、「全民皆兵」，還投資策動拍攝「台獨」題材影視劇，以各種方式灌輸「反中謀獨」的精神毒素。

大陸方面決定將沈、曹列入「台獨頑固分子」清單，禁止兩人及其家屬進入大陸和香港、澳門，限制「黑熊學院」及沈、曹的關聯機構與大陸相關組織、個人合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸牟利，並將採取其他一切必要懲治措施，依法終身追責。

被列頑固分子 沈伯洋：不意外

至此，「台獨頑固分子」共有12人，包括吳釗燮、蘇貞昌、游錫堃、蕭美琴、林飛帆等人。「快新聞」報道，沈伯洋對被列入清單稱「不是很意外」，認為大陸是在配合軍演。他稱黑熊學院當時是5個人共同創立，他主要是任發言人，現在是榮譽院長。陸委會回應指北京當局無權對台灣人民實施任何懲戒。

據公開資料，黑熊學院於2021年創立，自稱目標是讓平民具備防衛知識與技能，同時教導民眾如何偵查與追蹤解放軍並回報其蹤迹。成立次年獲曹興誠捐助6億元新台幣(約1.5億港元)支持運作。有在台港人報名該組織，其中包括在「反修例」後到台讀書的港人學生。