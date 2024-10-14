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蔡英文抵捷克 擬論壇演說台民主經驗

【明報專訊】正在捷克展開卸任領導人後首次外訪行程的蔡英文，13日在社交平台X稱，她抵達歐洲拜訪台灣的朋友，並加強台灣與其他民主國家的關係；很高興來到捷克——台灣最堅定的歐洲合作伙伴之一，作為她此次歐洲訪問的第一站。

蔡英文前晚搭機前往捷克，她透過facebook表示已啟程前往捷克等歐洲國家，將向台灣在歐洲的朋友們傳達台灣人民堅定守護民主、自由的信念，持續深化台歐關係。蔡英文表示，訪歐期間，她會出席捷克「公元2000論壇」，發表演說分享台灣的民主經驗，也會結合在國際上理念相近伙伴的力量，共同面對世界嚴峻的挑戰。

中央社：賴力爭蔡訪歐行

冀增外交能見度

中央社早前引述知情人士稱，賴清德極力鼓勵、大力促成蔡英文訪歐，務求卸任領導人訪歐行，為台灣外交戰發揮最大能見度。路透社引述消息人士披露，除布拉格之外，蔡英文也將前往法國和比利時。而英國則因擔心影響英國外交大臣林德偉（David Lammy）本周的中國之行，要求蔡英文「推遲」到訪。

針對蔡英文訪歐，大陸國台辦周三表示，民進黨當局打着各種幌子進行「台獨」分裂活動，欺騙國際社會。中方敦促有關國家恪守一個中國原則，慎重處理台灣問題，不向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，不為其散佈「台獨」分裂謬論提供任何平台。

相關字詞﹕一個中國原則 朱鳳蓮 台獨 蔡英文

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