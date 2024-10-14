中越總理見證簽10協議 涵鐵路二維碼支付

越通社報道，雙方就海上問題坦誠交換了意見，一致同意不採取使局勢複雜化的行動，共同維護海上穩定；范明政建議按照兩國友好關係妥善處理漁船問題，不要讓南海問題影響雙方政治互信，傷害兩國人民的感情和信任。

越南交通部昨與中國國家發改委簽署「關於越南老街站-中國河口北站鐵路連接技術規劃的諒解備忘錄」，與中國國際發展合作署簽署「關於同登-河內、芒街-下龍-海防標準軌鐵路援建工程現場勘查與可行性研究的工作紀要」。同登和芒街都是越南北部邊境市鎮，有關鐵路未來將與中國接軌。

越南國家支付股份公司與銀聯國際公司也簽署了展開二維碼跨境支付服務的諒解備忘錄。

范明政籲華增高技術電動車投資

范明政在中越企業家座談會指出，中國企業的投資項目與兩國良好關係並不相稱，雙方須推動企業互聯互通。他希望中方加強對越南投資，尤其是對高技術、交通基礎設施建設、電動車等領域；加強合作開展越中鐵路連接項目，提供優惠貸款、轉讓技術和培訓人力資源，援助越南建設和發展現代鐵路工業。