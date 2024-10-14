李强今訪巴國赴上合峰會 料關注反恐

李强預計今日從越南河內飛抵達伊斯蘭堡，這也是中國總理時隔11年首次訪巴。巴國將李强的訪問視為中巴關係的里程碑事件。此前，巴國媒體引述外交人士透露，訪問期間，巴國領導人將與李强就巴中關係的多個方面舉行會談，涵蓋貿易、經濟和安全等領域。

巴國擬限當地華人行動保安全

本月6日，中資企業卡西姆港發電有限公司車隊在卡拉奇真納國際機場附近遭遇恐怖襲擊。路透社昨援引安全官員和內部安全文件稱，由於叛亂武裝組織對中國公民構成安全風險，因此巴國官方正計劃在上合會議期間限制中國公民的行程，包含市區內移動、城市間移動與前往機場等。相關計劃已轉達給中國官方。一份內部通報強調，「這段期間不接受任何違規行為」。

在巴國西部的俾路支省，中國有關「一帶一路」項目多次遭到分離主義武裝攻擊。路透社引述巴國新聞部長塔拉爾（Attaullah Tarar）表示，訪巴期間，李強可能將會出席一個中資機場項目的落成典禮。

此前，在俾路支省的瓜達爾新國際機場計劃於8月中旬舉行落成典禮，但受到俾路支族權利組織發起靜坐抗議後，該計劃被取消。據巴國民航局稱，新機場將負責國內和國際航班，並將成為該國最大的機場之一。