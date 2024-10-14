節後4天虧32萬 股民：看好後市

「海報新聞」報道，四川成都的楊先生是一名90後編程員，以前買過一段時間股票，聽說這段時間股市能賺錢，在假期結束上班第一天就重倉買入股票，「我8號買入102萬，第一天是賺的，接下來幾天一直虧，到現在為止虧了32萬」，「很多人勸我去銷戶，說我是韭菜」。但他表示，要通過學習股市相關專業知識，扭虧為盈。

安徽銅陵30歲的全職股民徐小牛炒股3年，至今虧損約150萬。徐小牛說，這幾天牛市回調感受很差，國慶前建立的投資信心沒了，她建議新入市的股民保護好本金是重中之重。

有怕再錯過 入市如坐過山車

80後職場人曹先生平時較關注時政，他認為這次國家政策力度與以往不同，以前錯過2015年牛市，這次想抓住機會進場試試。國慶後首個交易日盈利頗豐，沒有賣出一直持有，上周最後盈利下滑嚴重，他稱感覺如坐「過山車」。

《北京商報》引述前券商首席經濟學家李大霄表示，但斌和任澤平對當前行情有爭論可以理解，「我認為對於核心資產、好股票來說就是『大牛市』，對於非核心資產、差的股票可能僅僅只是反彈，甚至反彈已經結束」。