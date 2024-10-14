唱好唱淡A股引戰 專家互轟漢奸民粹 私募一哥屢示警「暴跌」 任澤平批「吃飯砸碗」

國慶長假A股休市，任澤平預計「A股開盤即收盤，可以早早下班」。不過該條微博內容目前已不可見。10月8日節後開市暴漲，任澤平在微博發文，稱現在毫無疑問是牛市，「面對5年一遇的牛市，即使不上車，即使看空也不要做空，不要試圖阻止牛市的去路，不然會付出巨大代價」。他並發表文章〈牛市來了〉，文中稱「對市場的看法，就一個字：買！」

但斌稱鼓吹牛市者 外資幫兇

但斌則多次在微博發文警示風險。10月2日港股大漲，但斌當日發文稱「這樣暴漲，必有暴跌」，預言股民「解套將遙遙無期……」10月9日A股走勢急轉直下，他10日發文稱「誰才是真正的愛國，那些說大牛市、鼓吹大牛市的當了外資套現的幫兇！而警示風險的我卻被罵」。但斌11日又要求「喊大牛市」鼓動入市的專家學者出來道歉，稱「最苦的恐怕是買股票的『投資小白』」。

任：關鍵時候唱空中國經濟無恥

任澤平11日在微博發文疑似反擊，稱「最近個別怪誕的觀點，不僅踏空，而且在關鍵時候唱空中國經濟和公共政策，專業上無能，道德上無恥」。文中還批「有的人在這個時候唱空、看空，是怎麼想的？吃中國人的飯，砸中國人的碗？即使踏空做錯了，也沒必要如此無底線」。

但斌點名任 經濟學家應理性

12日上午，但斌發文直接點名任澤平，「關於任澤平先生帶『節奏』的事情，我想說作為一個經濟學家，應該理性客觀，而非用『陰謀論』、民粹主義，來試圖轉移視線和注意力」。但斌並表明對任「開盤即收盤」、「鼓吹大牛市」有不同看法，呼籲任作為經濟學家最好更「理性客觀」，不能衝動。

任澤平發微博點名但斌公司旗下某隻基金產品虧損幅度巨大。但斌貼出收益榜單回擊，稱東方港灣他管理的基金產品旗下產品包攬了百億私募產品榜的前15名。但斌昨日再表示，東方港灣這兩年給國家賺了至少十幾億美元，這些錢賣出後換回人民幣，能促進中國國內消費，繁榮經濟。

公開資料顯示，東方港灣創立於2004年，董事長但斌於1992年開始投資生涯，目前在微博擁有超過1300萬粉絲。任澤平是清華大學經濟管理學院博士後，曾任國務院發展研究中心宏觀部研究室副主任，曾加盟國泰君安宏觀團隊、方正證券、恆大集團、東吳證券，2022年4月卸任，現有微博粉絲555萬。

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