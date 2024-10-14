基隆市長避過罷免願改善 藍「護樑」成功促綠停惡鬥

綠營：7萬人不滿不容忽視

中選會通報，謝國樑罷免案投票率為50.44%，同意罷免69,934票、佔44.84%；不同意罷免票數86,014票、佔55.16%，投票結果為否決。

謝國樑在2022年11月九合一選舉以96,784票、52.92%得票率當選基隆市長後，多項選舉承諾包括送市民電動機車、向染疫者「派糖」等政策跳票，更因年初處理商場經營權時被質疑官商勾結（見表），遭選民在3月發起罷免。

國民黨憂啟罷免潮 傾全黨催票

這是繼2020年高雄市長韓國瑜罷免案後，台灣第二名被提起罷免程序的民選地方行政首長。國民黨擔憂罷免案一旦過關，導致明年罷免事件陸續而來，傾全黨之力保一人，最終謝國樑昨日支持度（反對罷免票佔55.16%）高過當選時得票率。

國民黨透過新聞稿稱，「結果深刻展現民眾心聲」，希望民進黨及黨主席賴清德停止政治惡鬥，專注內政。國民黨主席朱立倫呼籲民進黨放下意識形態和報復鬥爭的習性，讓百姓休養生息。謝國樑說，除要感謝市民、黨內同志，也要對罷免公民團體表達誠摯感謝，將拜訪罷免案領銜人戴璟安，邀請公民團體深入座談。

台灣民眾黨說，結果再次顯示執政黨的綠色新威權體制已讓人民無法忍受，民進黨應深切反省。

民進黨透過新聞稿稱，罷免案結果無法掩飾謝國樑上任以來連續兩年施政滿意度「吊車尾」的事實，希望謝國樑真正善待市民、善待基隆。罷免團體「山海公民拆樑行動」發言人認為，罷免雖不成功但已完成不可思議行動；罷免案領銜人戴璟安強調這場罷免是人民權利完美示範。