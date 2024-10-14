明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

基隆市長避過罷免願改善 藍「護樑」成功促綠停惡鬥

【明報專訊】台灣基隆市長謝國樑罷免案昨日投票，結果以1.6萬票之差否決罷免。「護樑」成功，國民黨希望民進黨停止政治惡鬥，「當家不鬧事」；民進黨則強調，仍有近7萬市民（投贊成票）不滿謝國樑，聲音不容忽視；謝國樑昨晚發表感言稱勝利屬於全體基隆市民，願與發起罷免團體共商改善市政。

綠營：7萬人不滿不容忽視

中選會通報，謝國樑罷免案投票率為50.44%，同意罷免69,934票、佔44.84%；不同意罷免票數86,014票、佔55.16%，投票結果為否決。

謝國樑在2022年11月九合一選舉以96,784票、52.92%得票率當選基隆市長後，多項選舉承諾包括送市民電動機車、向染疫者「派糖」等政策跳票，更因年初處理商場經營權時被質疑官商勾結（見表），遭選民在3月發起罷免。

國民黨憂啟罷免潮 傾全黨催票

這是繼2020年高雄市長韓國瑜罷免案後，台灣第二名被提起罷免程序的民選地方行政首長。國民黨擔憂罷免案一旦過關，導致明年罷免事件陸續而來，傾全黨之力保一人，最終謝國樑昨日支持度（反對罷免票佔55.16%）高過當選時得票率。

國民黨透過新聞稿稱，「結果深刻展現民眾心聲」，希望民進黨及黨主席賴清德停止政治惡鬥，專注內政。國民黨主席朱立倫呼籲民進黨放下意識形態和報復鬥爭的習性，讓百姓休養生息。謝國樑說，除要感謝市民、黨內同志，也要對罷免公民團體表達誠摯感謝，將拜訪罷免案領銜人戴璟安，邀請公民團體深入座談。

台灣民眾黨說，結果再次顯示執政黨的綠色新威權體制已讓人民無法忍受，民進黨應深切反省。

民進黨透過新聞稿稱，罷免案結果無法掩飾謝國樑上任以來連續兩年施政滿意度「吊車尾」的事實，希望謝國樑真正善待市民、善待基隆。罷免團體「山海公民拆樑行動」發言人認為，罷免雖不成功但已完成不可思議行動；罷免案領銜人戴璟安強調這場罷免是人民權利完美示範。

上 / 下一篇新聞