海康威視回應大裁員 稱經營策略調整

新浪科技引述海康威視員工透露，公司近期正大規模組織調整，32個研發區域收縮到12個，「保留幾個核心區域，其餘全部優化，預計涉及1000多人。」也有海康威視被裁員工表示，這次是全國區域收縮，裁員會按法例賠足。另據多名標示認證為「海康威視員工」的人員在招聘網站透露，自己已收到通知被裁，研發部門是重災區。

海康威視回應則否認公司大規模裁員，強調是經營策略調整，需要改善總部及重點銷售城市的研發力量，因此相應調整了部分區域崗位設置。

海康威視隸屬央企中國電子科技集團旗下公司，2001年於杭州成立，從事安防視像監控產品的研發、生產和銷售，目前是以視像為核心的物聯網解決方案和數據營運服務提供商。

國內安防市場「見頂」 海外被美制裁

當前國內安防市場規模「見頂」，海康威視已連續3年獲利下滑，其中跌幅最大的是面向政府部門的公共服務事業群（PBG），上半年營收56.93億元人民幣，按年減少9.25%，主因是地方政府財政不佳。至於海外市場，海康威視自2019年已被美國列入「實體清單」之中。