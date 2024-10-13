「免費注射神藥」騙4萬人 團伙利用長者傳銷 3個月斂財1.6億

「免費」條件層層加碼 交定金招會員

據央視「今日說法」節目前日報道，近七旬的黃婕（化名）偶然參加了一次線上會議，被告知一種難得的「神藥」——幹細胞。宣傳者稱這種「神藥」有病治病、沒病強身，即使是亞健康人群也同樣能獲得效果，而且全部免費注射。

因家中有兩名特殊病患者，黃婕愈來愈相信這種「神藥」值得一試。不過就在她第一次注射後，濟南市公安局歷城分局就發現，轄區附近突然有大量從外地來做體檢的人，大部分都是中老年人，而他們都在一間診所內注射藥品。這些藥品外包裝並沒有常見的名稱、禁忌症等文字說明，只有一些簡單的英文以及注射者的名字等。

警方追查發現，原來犯罪團伙以「免費注射幹細胞」招徠，將目標群體定位在患慢性病、且醫療健康知識匱乏的人群，通過線下培訓、線上宣講等方式吸納會員。而所謂免費也有「層層加碼條件」，實際是要求會員先交1000元定金、發展18名會員，並且保證18個會員要全部交納1000元定金，才能排隊「免費注射」，但要退回定金卻困難重重。

在短短3個月期間，這個組織廣泛使用社交軟件群組、微信小程序、短片等形式網絡傳銷，快速發展了4萬多名會員。警方查明，全國有十幾間類似公司，均與這間公司的法定代表人、股東有關聯。而所謂的「神藥」，是犯罪團伙購自濟南一間違規生產的公司。

拘53人 骨幹最高判囚9年

警方最終在全國展開抓捕行動，共拘捕53人。該團伙主要成員早前已分別被判處有期徒刑9年到拘役6個月不等刑罰，並處3萬至160萬元不等罰金，沒收扣押資金9300萬元。