台現代詩啟發者 詩人瘂弦逝世

瘂弦本名王慶麟，筆名緣於年少時喜歡二胡喑啞聲色。他是河南南陽人，1949年入伍後隨軍抵台，1953年進入軍方復興崗學院影劇系學習一年，服務於海軍的廣播電台，曾應邀參加美國愛荷華大學國際寫作計劃，1976年再度赴美進修獲威斯康辛大學東亞研究碩士。

1950年代成立創世紀詩社掀思潮

瘂弦1954年與張默、洛夫創立創世紀詩社，發行《創世紀》詩刊，提倡西方超現實主義，對台灣現代詩的發展帶來深遠影響。他1975年任幼獅文化公司總編輯，主持《幼獅文藝》編務；1977年起任《聯合報》副刊主編逾20年，1998年退休移居加拿大溫哥華。

《聯合報》昨形容，瘂弦以豐厚的文化底蘊，把報紙副刊對文化的影響力達到最高峰；他的詩不僅兼具音樂性和意境之美，且充滿詩語言的魅力，並且流露深切的歷史社會關懷。台灣師範大學文學院院長須文蔚透露，因為有軍方出身背景，瘂弦曾被年輕人認為是「黨國的作家」，但他認為「偉大的詩人都是左派的」，在創作上，他採取隱諱手法批判。

台灣文化部表示，瘂弦是推動台灣現代詩發展的先驅，並提攜諸多後進作家，其風範讓人無限追思，對於文壇巨擘的殞落，文化部表達深切悼念與敬意。瘂弦的著作有詩集《瘂弦詩集》、《弦外之音》、散文《站在巨人肩上》等。