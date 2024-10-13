晤老撾總理談合作 中老鐵路一地兩檢

新華社引述宋賽表示，老方願同中方密切高層及各層級各領域交往，發揮好老中鐵路對經貿合作的拉動作用，拓展貿易、投資、農業、基礎設施建設、數字經濟等領域合作。老撾國家主席通倫前日會見李強時也表示，老方願推進老中鐵路等重點領域合作，更好造福兩國人民。

中老鐵路全長1035公里，連接中國昆明和老撾萬象，2021年12月3日營運至今年9月30日累計開行旅客列車5.87萬列，發送旅客超4000萬人次。目前中老鐵路採取「兩地兩檢」通關模式，旅客在中國磨憨站、老撾磨丁站分別辦理出入境手續，中間要搭列車通行，通關需3小時。今年3月全國兩會期間，中國鐵路昆明局集團總經理徐安策建議，加快推動在中國磨憨鐵路口岸客運「一地兩檢」通關便利化。

星總理：不被「台獨」勢力利用

另外，李強前日還在萬象會見新加坡總理黃循財，希望堅定支持彼此維護核心利益，持續築牢政治互信基礎。黃循財表示，新加坡堅定奉行一個中國政策，反對「台獨」，不會被任何「台獨」勢力所利用。