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拆局：南海紛爭無礙兩國外交優先主軸

【明報專訊】儘管中越之間存在海洋權益爭議，甚至傳出上月底有中國執法人員在西沙群島附近毆打越南漁民事件。不過在經濟形勢面前，合作發展始終是中越關係主軸。中國態度是將對越關係放在周邊外交的「優先方向」；越南則稱將發展對華關係視為越南外交政策的「頭等優先方向」。

新華社未提南海 蘇林：化分歧

新華社昨報道李強會見蘇林的稿件隻字不提南海。越通社則簡要提及，稱關於海上問題，雙方就維護南海和平、穩定的重要性達成共識；蘇林提議雙方認真落實高層共識，指導各級各部門積極採取行之有效措施，更好管控和化解分歧等。

在李強抵越前，越共中央書記處常務書記梁強率領的越共代表團已於9日抵京訪問，獲中共中央總書記習近平接見，習表達了「攜手做改革道路上的同行者、現代化道路上的好伙伴」的定調。越通社披露，梁強與中共中央書記處書記蔡奇會談時，就雙方已簽署協議的具體措施交換了意見。梁強還建議雙方本着坦率、真誠、友好的精神，管控好和解決好存在的分歧，努力維護海上穩定，和在國際法基礎上相互尊重對方合法權利。

越南近年施行「竹式」靈活外交，越南總理范明正前日會見日本首相石破茂時也強調日本是越南「可信賴和重要的合作伙伴」，還希望日本政府為越南的高鐵等重要基礎設施建設項目提供開發援助。前日，越南海警與印尼海警還在南海開展海上聯合演習。

明報記者

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