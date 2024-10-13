李強訪越 重點推進兩國鐵路互聯 加強「帶路」「兩廊一圈」對接 將簽一系列協議

應越南總理范明政邀請，李強昨傍晚抵達河內內排國際機場，開始他首次以總理身分正式訪問越南。越通社報道，中國商務部長王文濤和副外長馬朝旭、孫衛東，國家國際發展合作署長羅照輝，國家發改委副主任劉蘇社，以及總理辦公室主任康旭平等人隨李強訪越。

李強：同步推進軟硬聯通 便貿易投資

昨晚與蘇林會晤中，新華社引述李強說，希望雙方同步推進鐵路、高速公路、口岸基礎設施「硬聯通」和智慧海關等「軟聯通」，為提升貿易投資便利化水平、維護供應鏈穩定暢通提供堅實支撐；中方願同越方積極研究試點建設跨境經濟合作區。

越通社報道則提到，雙方一致同意推動國防安全、外交等領域合作向前發展，提高現有合作機制的有效性、開展新合作機制；加強「一帶一路」倡議和「兩廊一圈」框架對接合作，其中重點推進鐵路互聯互通合作。「兩廊一圈」是越方2004年提出的合作建議，指「昆明－老街－河內－海防－廣寧」和「南寧－諒山－河內－海防－廣寧」兩個經濟走廊，以及環北部灣經濟圈。

蘇林熱烈歡迎中國企業赴越開展大規模、應用先進技術且代表中國發展水平的投資項目，並願為創造便利條件。越通社還引述李強強調，中方將為越南農產品開放市場，支持越南在中國設立貿促辦公室。

擬升級廣西河內線路 深圳連接海防

路透社報道，中國和越南預計在李強訪問期間簽署新協議，包括推動兩國鐵路連接的勘測活動、農業貿易，以及關於支付系統和海關程序等，至少有十多份協議正在討論中。

兩國一直有意願加強鐵路連接，但尚未公布具體計劃和估算成本。今年前九個月，中越貿易額達到1482億美元，按年增21%。由於軌道規格不兼容，人、貨要在邊境換列車，阻礙商業流動。蘇林今年8月訪問北京期間，中越兩國簽署關於標準化鐵路線路的規劃和可行性研究文件。

除了昆明-海防鐵路線路，雙方還計劃升級連接中國廣西與河內的線路，以及一條可能從深圳連接海防的新線路。

中方鐵路高管提前抵越洽商

中國鐵建、中鐵十六局集團等的中方高管已提前抵越工作訪問，越南副總理陳紅河前日會見時建議，中國鐵建向越南分享經驗和技術轉讓；陳紅河希望跨境合作問題必須從設計階段就開始考慮，以確保施工進度。中國鐵建董事長戴和根表示，願與越南鐵路總公司密切合作，有效實施越南交通基礎設施項目。目前，中國鐵建參與制定老街-河內-海防鐵路路線規劃等。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676