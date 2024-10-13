明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

李強訪越 重點推進兩國鐵路互聯 加強「帶路」「兩廊一圈」對接 將簽一系列協議

【明報專訊】越共中央總書記、國家主席蘇林昨晚在越共中央總部會見訪越的中國國務院總理李強，雙方一致同意推動經貿合作提質增效，維護邊境貿易暢通，建設智慧口岸；加強「一帶一路」倡議和「兩廊一圈」框架對接合作，其中重點推進鐵路互聯互通合作。李強此訪為期3天，其間兩國政府將簽署一系列新合作協議，包括加強鐵路連接和農業貿易等。

應越南總理范明政邀請，李強昨傍晚抵達河內內排國際機場，開始他首次以總理身分正式訪問越南。越通社報道，中國商務部長王文濤和副外長馬朝旭、孫衛東，國家國際發展合作署長羅照輝，國家發改委副主任劉蘇社，以及總理辦公室主任康旭平等人隨李強訪越。

李強：同步推進軟硬聯通 便貿易投資

昨晚與蘇林會晤中，新華社引述李強說，希望雙方同步推進鐵路、高速公路、口岸基礎設施「硬聯通」和智慧海關等「軟聯通」，為提升貿易投資便利化水平、維護供應鏈穩定暢通提供堅實支撐；中方願同越方積極研究試點建設跨境經濟合作區。

越通社報道則提到，雙方一致同意推動國防安全、外交等領域合作向前發展，提高現有合作機制的有效性、開展新合作機制；加強「一帶一路」倡議和「兩廊一圈」框架對接合作，其中重點推進鐵路互聯互通合作。「兩廊一圈」是越方2004年提出的合作建議，指「昆明－老街－河內－海防－廣寧」和「南寧－諒山－河內－海防－廣寧」兩個經濟走廊，以及環北部灣經濟圈。

蘇林熱烈歡迎中國企業赴越開展大規模、應用先進技術且代表中國發展水平的投資項目，並願為創造便利條件。越通社還引述李強強調，中方將為越南農產品開放市場，支持越南在中國設立貿促辦公室。

擬升級廣西河內線路 深圳連接海防

路透社報道，中國和越南預計在李強訪問期間簽署新協議，包括推動兩國鐵路連接的勘測活動、農業貿易，以及關於支付系統和海關程序等，至少有十多份協議正在討論中。

兩國一直有意願加強鐵路連接，但尚未公布具體計劃和估算成本。今年前九個月，中越貿易額達到1482億美元，按年增21%。由於軌道規格不兼容，人、貨要在邊境換列車，阻礙商業流動。蘇林今年8月訪問北京期間，中越兩國簽署關於標準化鐵路線路的規劃和可行性研究文件。

除了昆明-海防鐵路線路，雙方還計劃升級連接中國廣西與河內的線路，以及一條可能從深圳連接海防的新線路。

中方鐵路高管提前抵越洽商

中國鐵建、中鐵十六局集團等的中方高管已提前抵越工作訪問，越南副總理陳紅河前日會見時建議，中國鐵建向越南分享經驗和技術轉讓；陳紅河希望跨境合作問題必須從設計階段就開始考慮，以確保施工進度。中國鐵建董事長戴和根表示，願與越南鐵路總公司密切合作，有效實施越南交通基礎設施項目。目前，中國鐵建參與制定老街-河內-海防鐵路路線規劃等。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞