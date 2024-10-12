北京聞風：京撐東盟自主 南海行動克制 ／文：鍾鳴九

中國總理李強出席相關會議時表示，中方堅定支持東盟共同體建設，堅定支持東盟在區域合作中的中心地位，堅定支持東盟在國際事務中發揮更大作用。

中國現代國際關係研究院東南亞和大洋洲研究所研究員駱永昆表示，長期以來，中國支持東盟堅持戰略自主、開放包容，堅持真正的多邊主義，支持東盟在區域架構中發揮中心作用和領導力。

「多年來，中國反覆強調支持東盟以自身為主導，聚焦地區經濟發展。這意味着中國支持東盟各國平等合作，而非選邊站隊或陣營對立。」中國社會科學院亞太與全球戰略研究院研究員張潔說。

對冲印太戰略 東盟對華意義積極

張潔認為，東盟的秩序正在進入深度調整和重構。2018年以來，該地區發生了巨大變化，關鍵原因是美國推出印太戰略，包括澳英美聯盟（AUKUS）的建立。東盟在區域合作中樹立中心地位，從某種程度上說，與美國的印太戰略形成了對冲。對於構建中國的周邊環境來看，具有比較積極的意義。

張潔說，當前地緣政治競爭激烈，但東盟始終聚焦於區域經濟發展，這主要是因為，經濟發展既是確保其地區安全的極為重要因素，也提升了東盟的全球地位。中國非常關注同東盟市場「更緊密、更有機的融合聯通」，在本次峰會期間，中國-東盟自貿區3.0版升級談判實質性結束。

駱永昆分析說，3.0版談判包含多個層次。經貿合作上，中國與新加坡完成自貿協定升級談判，與柬埔寨簽署自貿協定；基建投資上，東盟10國全部加入亞投行（AIIB）；產能合作上，中國近年對東南亞的投資，主要覆蓋機電儀器設備、化學工業、金屬和非金屬製品、紡織服裝等產業；金融合作上，東盟10國均已加入人民幣跨境支付系統（CIPS）。

東盟共識「不能亂」 南海問題非全部

值得一提的是，外界高度關注當前南海局勢對中國與東盟關係的影響。張潔認為，東盟各國有一個基本共識，就是不能亂。東盟最關注的是區域經濟合作，儘管南海問題存在，但並不是中國與東盟關係的全部，這一共識至關重要。

「近年來，南海局勢確有摩擦甚至是局部升溫，主要是因為美國不斷炒作南海問題，保持熱度高溫不下，即便如此，中國與東盟各國未發生戰爭衝突。」張潔指出，一直以來，中國的行動是比較克制的，中國旨在表達可以磋商的態度，只要不是單邊推行國際仲裁或各種炒作，南海問題就是局部問題，中國並不想破壞與東盟的整體關係。

文：鍾鳴九