監管入海排污口 明年實施新《辦法》 全國5.3萬排海處須公布監測信息

生態環境部海洋生態環境司有關負責人介紹，近年來，生態環境部指導沿海地方深入推進入海排污口排查整治，逐步摸清入海排污口底數，納入名單管理的入海排污口數量大幅增加，急需通過出台管理辦法，進一步明確入海排污口設置、備案、監測、執法等具體監管要求。此次印發實施的《管理辦法》，將工業、生活、養殖等所有類型的入海排污口全部納入監管。

原草稿明確監測比例被刪除

內地污水排海管道眾多，此前有研究表明，廣東省共有入海排污口1436個，例如大亞灣石化區第二條污水排海管線項目於2017年運營，但公眾難以知悉有關排放數據。《管理辦法》明確，入海排污口責任主體應當通過標識牌、顯示屏、網絡媒體等渠道主動向社會公開入海排污口位置、排放方式以及自行監測等相關信息。

此次公布的《管理辦法》將於2025年實施，而生態環境部網站仍可見一份原定2022年實施的《入海排污口監督管理辦法（試行）》的「徵求意見稿」，原稿「排污監測」規定重點管理的入海排污口監測比例每年不得低於50%，一般管理的入海排污口監測比例每年不得低於30%，新管理辦法刪除有關比例，以及增加「海洋石油勘探開發排污口的監督管理不適用本辦法」等條文。