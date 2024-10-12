日促恢復進口水產 說明深圳日童事件

中日首腦確認構建穩定關係

兩人的會談為時約35分鐘，共同社報道，石破在會談中強調，全面推進戰略互惠關係是目前日中兩國共同的大方向。李強表示，中方對此高度評價，並指出要進一步努力保持兩國關係健康穩定發展，這對兩國、地區及世界具有重要意義。

新華社引述李強表示，中方願同日方一道，在科技創新、數字經濟、綠色發展等領域發掘更多合作新增長點，用好出口管制對話機制，共同維護產業鏈供應鏈穩定暢通和全球自由貿易體系。

李強晤泰柬首相促加快鐵路合作

另外，石破稱深圳市發生日本人學校男童遇襲身亡事件令在華日僑擔憂加劇，要求查明事實、給出說明並確保日僑的安全；也要求中方迅速取締「惡意的反日社群媒體發文」。石破茂曾於自民黨總裁選舉期間，提出創設「亞洲版北約」，不過此次萬象之行並未提及相關議題。

李強還分別會見了泰國首相佩通坦、柬埔寨首相洪瑪奈，呼籲加快推進中泰鐵路建設、加緊開展中柬鐵路前期工作等。