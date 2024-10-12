歐理會：與華關稅爭端或致全面貿易戰

新華社引述米歇爾表示，歐方希望通過對話協商解決有關問題，促進歐中經貿關係發展；歐盟堅持戰略自主，願同中方加強在國際多邊事務中的溝通協調，共同應對氣候變化等全球挑戰。

促華調整行為 盼短期有解決方案

法新社報道，米歇爾會面後接受訪問時表示，中國必須「調整其行為」來解決與歐洲不斷升級的關稅爭端，實現更公平的競爭，並警告爭端有升級為全面貿易戰的危險。米歇爾說，仍希望未來數天或數周內有可能找到一些解決方案，但認為非常具有挑戰。

歐盟此前對中國進口電動汽車加徵反補貼稅一案投票，在法國、意大利等10國贊成下，通過同意加徵最高達35.3%反補貼稅，不過歐盟與中國仍就加徵關稅一事談判中。而中國也隨即對原產於歐盟的進口白蘭地實施臨時反傾銷措施。

中國外長王毅前日應約同法國總統外事顧問博納通電話。博納就近期歐中經貿關係闡述表達了法方看法和關切，表示歐洲堅持戰略自主，致力於營造公平的營商環境，無意將中國企業和產品排除在歐洲市場之外，希望通過協商找到妥善的解決辦法。王毅說，希望法方以積極開放態度看待中歐經貿關係，推動歐方同中方相向而行，為雙方協商談判發揮建設性作用。