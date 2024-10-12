歐理會：與華關稅爭端或致全面貿易戰

【明報專訊】國務院總理李強昨在萬象會見歐洲理事會主席米歇爾時表示，中國將歐洲視為中國外交的重要方向和推進中國式現代化的重要合作伙伴；同時，中國也是歐洲實現能源和綠色轉型、共促和平和發展的重要合作伙伴；希望歐盟機構正確看待中國發展，制定客觀、理性的對華政策。
新華社引述米歇爾表示，歐方希望通過對話協商解決有關問題，促進歐中經貿關係發展；歐盟堅持戰略自主，願同中方加強在國際多邊事務中的溝通協調，共同應對氣候變化等全球挑戰。
促華調整行為 盼短期有解決方案
法新社報道，米歇爾會面後接受訪問時表示，中國必須「調整其行為」來解決與歐洲不斷升級的關稅爭端，實現更公平的競爭，並警告爭端有升級為全面貿易戰的危險。米歇爾說，仍希望未來數天或數周內有可能找到一些解決方案，但認為非常具有挑戰。
歐盟此前對中國進口電動汽車加徵反補貼稅一案投票，在法國、意大利等10國贊成下，通過同意加徵最高達35.3%反補貼稅，不過歐盟與中國仍就加徵關稅一事談判中。而中國也隨即對原產於歐盟的進口白蘭地實施臨時反傾銷措施。
中國外長王毅前日應約同法國總統外事顧問博納通電話。博納就近期歐中經貿關係闡述表達了法方看法和關切，表示歐洲堅持戰略自主，致力於營造公平的營商環境，無意將中國企業和產品排除在歐洲市場之外，希望通過協商找到妥善的解決辦法。王毅說，希望法方以積極開放態度看待中歐經貿關係，推動歐方同中方相向而行，為雙方協商談判發揮建設性作用。