回應南海行動 李強：必要措施 駁斥美菲日海洋爭端指摘 稱「不存在航行飛越自由問題」

石破茂小馬可斯稱反脅迫恐嚇

在前日的東盟與中日韓（10+3）峰會上，石破茂表示地區安全環境日益嚴峻，不能容忍任何通過武力或脅迫，單方面改變現狀的企圖。共同社形容有關發言是牽制中國在東海和南海的海洋活動。石破還在東盟和日本（10+1）會談中表示，日本繼續向東盟國家提供巡邏艇和海上執法培訓。

中菲近期在南海發生多次衝突，菲律賓總統小馬可斯前日向李強提出質疑，稱中國的行動違反國際法導致南海局勢緊張，令人遺憾。法新社報道，小馬可斯稱「我們持續受到騷擾和恐嚇」，東盟和中國不能在政治方面存在緊張局勢的情况下，裝作經濟方面一切順利，要求各方認真管理分歧並緩解緊張局勢。

本屆東亞峰會有來自東盟10國以及中日韓印澳紐俄美的領導人或代表參加。美國國務院發言人米勒說，布林肯在會上談到中國在南海和東海的挑釁、維護台海和平穩定等地區緊迫問題。布林肯會後表示，台灣雙十慶典時賴清德的演說是「常規操作」，「中國不應該以任何方式將其（指賴的演說）作為採取挑釁行徑的借口」，包括美國在內的很多國家都希望兩岸維持現狀。

布林肯指擔憂華日益危險海洋行為

布林肯稍早出席東盟和美國（10+1）會談時說，美國與東盟將共同應對中國的一些行為，「我們非常擔憂中國在南海和東海日益危險且非法的行為，有東盟國家的人員受傷及船隻受損，違背了和平解決爭端的承諾。」

李冀高度警惕推高衝突風險行為

李強昨表示，今年是和平共處五項原則發表70周年，在變亂交織的世界中，「和平共處」更顯可貴。他提出堅決守護和平安寧、始終堅持互利共贏、堅定推進開放合作等3點建議，呼籲走共商共建共享的區域安全治理之路；高度警惕、堅決抑止危害地區穩定、推高衝突風險的行為；希望加快亞太自貿區建設，推進區域經濟一體化，避免把經貿問題泛政治化、泛安全化。

李強指出，地區發展繁榮離不開南海的和平穩定；中方始終致力於遵守國際法，始終恪守《南海各方行為宣言》，堅持同當事國通過對話協商妥處分歧，積極開展海上務實合作。李強說，當前，中國和東盟國家正積極推進「南海行為準則」磋商，爭取早日達成；有關域外國家應當尊重和支持中國與地區國家共同維護南海和平穩定的努力，切實為地區和平穩定發揮建設性作用。

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