首部民營經濟法草案 提平等對待規範執法 人民日報：穩定預期提振信心

這是中國第一部專門關於民營經濟發展的基礎性法律，草案從公平競爭、投資融資、科技創新、權益保護等方面作出規定。草案總則明確，「國家堅持公有制為主體、多種所有制經濟共同發展，按勞分配為主體、多種分配方式並存、社會主義市場經濟體制等社會主義基本經濟制度」，並把兩個「毫不動搖」（毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展）寫入草案。

對小微民企差異化監管

專家：放鬆貸款條件

草案強調，民營經濟是社會主義市場經濟的重要組成部分，是推進中國式現代化的生力軍；草案突出平等對待原則，要求保障民營經濟組織與其他各類經濟組織，享有平等的法律地位、市場機會和發展權利；強調市場准入負面清單以外領域，民營企業可依法平等進入，規範招投標、政府採購等行為，促進民營企業公平參與市場競爭。

在改善投融資環境方面，支持民營經濟組織參與國家重大戰略和重大工程。鼓勵金融機構提供適合民營經濟特徵的金融產品。國務院對金融機構向小型微型民營經濟組織提供金融服務，按照市場化原則實施差異化監管。

中國政法大學法與經濟學研究院長李曙光指出，此前金融機構對小微企業貸款門檻跟國企、一般民企一樣，而小微企業卻不具備這些企業的抵押質押條件，很難獲得融資；差異化監管意味法律監管上，同意金融機構對小微企業放鬆貸款、抵押、融資的條件。

近年經常有民營企業家被超期羈押、隨意扣押、處置財產的情况。一些地方政府出現財政收支問題，執法部門對一些外地民企異地執法、亂罰款，以罰增收。草案在權益保護方面，明確涉及限制人身自由和查封、扣押等強制措施時，要依照法定權限和程序進行。禁止用行政、刑事手段，違法干預經濟糾紛。規範異地行政執法行為。

須經法定程序限人身自由

證據不足刑案依法撤案

草案亦提出，辦理案件應當嚴格區分經濟糾紛與經濟犯罪；對事實不清、證據不足的刑案，依法撤銷案件。李曙光指出，這也是針對現實中，有些機關在辦案過程中傾向「往一些口袋罪名上靠」的情况。