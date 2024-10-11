特朗普代言華製聖經 美媒指其言行不一

單本利潤57美元 簽名版1000元

美联社周三報道，位於杭州的「New Ade Cultural Media」是一家提供聖經書籍定製服務的印刷公司，在今年2月初至3月下旬分三批向美國阿拉帕爾馬Parma州的「Freedom Park Design」發貨約12萬本聖經，估值約34.2萬美元（約265.72萬港元），平均每本聖經的成本不足3美元，特朗普以每本最低59.99美元出售，親筆簽名限量版更索價每本1000美元，銷售額預計約700萬美元。

報道指，特朗普暫未向公眾披露這批聖經的成本、印刷地，以及他通過銷售聖經的獲利情况。特朗普競選團隊尚未就事件作出回應。

封面印「天佑美國」

有教授稱混淆宗教與國家

特朗普3月在其創辦的社交平台「真實社群」（Truth Social）發布影片，宣布與鄉村歌手格連活特（Lee Greenwood）合作推銷一款封面印有「天佑美國」與美國國旗元素的聖經，內容包括美國憲法、獨立宣言、權利法案、效忠美國誓詞等。這批聖經通過網站發售，宣稱與特朗普的競選活動沒有關係。據特朗普財務申報資料顯示，此番代言為他帶來30萬美元的代言費。格連活特在特朗普兩次競選活動中都有助陣。

賓夕法尼亞大學教授芬告斯坦（Claire Finkelstein）認為，銷售商品價格超出其價值可能會被視作為競選籌款，而特朗普代言聖經的做法也有問題，是將宗教與國家事務混淆。