海外殺妻男廿載後落網 涉瑞典泰國殺兩妻 王健林舅仔同名同歲

內地媒體昨報道，疑兇林友疑是中國富商王健林舅仔，20多年前的舊案再次引發關注。據瑞典電視台（SVT）9月15日報道，曾被指控煽動謀殺前妻的中國籍男子林友已於2023年在中國被捕。瑞典檢察官表示，不會尋求將林友引渡至瑞典受審，但檢方和遺屬希望中方承諾放棄死刑以換取配合調查。

瑞典稱不會引渡 盼華放棄死刑

瑞典電視台曾在2021年製作紀錄片詳細描述這宗21年前發生於瑞典哥德堡的兇案。瑞典女子Veronica在中國留學時與林友結婚，兩人1999年誕下兒子Marcus，不久後兩人感情破裂，Veronica帶兒子回到瑞典生活，2003年提出離婚，林友從大連飛抵哥德堡，Veronica數日後被發現死於鄰居唐慶忠（音譯）的家中，唐慶忠則在約一周後被發現遭埋屍公寓後院。

曾罪成被囚後獲釋 事件網絡熱議

瑞典警方2005年獲准到中國調查，認為林友僱兇殺死兩名受害者，發出通緝令。林友2014年以林于（音譯）的身分過境英國時被捕並移送瑞典受審，最終被判煽動殺人罪成，終身監禁。裁決因陪審團有成員泄露信息被推翻，林友再次獲釋離開瑞典。中文博主「M2檔案」2023年根據瑞典電視台的紀錄片介紹此案，影片在內地各大平台獲過千萬次觀看。

內地網絡社群「天涯論壇」曾在2014年2月出現一篇紅極一時的帖文，博主稱有親屬在泰國旅遊時被其富商丈夫殺死，疑兇支付巨額保釋金後逃回中國。網民根據線索挖出被害人為林琳，曾擔任林友的秘書。泰國媒體2017年曾報道此案，提及疑兇林友在瑞典背負命案。

據《大河報》報道，臻溪谷集團創始人、前萬達高管林友與上述兩宗兇案的疑犯擁有相同的姓名和出生日期。另據《時尚先生》，林友侄兒是王思聰。公開資料顯示，林友的姐姐林寧是曾於2015年榮登「彭博億萬富翁指數」的內地首富、萬達創始人王健林之妻。