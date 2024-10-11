駐京周記：公僕憂被款待觸紅線 吹起婚宴簡辦新風

細問下發現其實這並不是中國人長久以來婚禮大辦的思想改變了，其實是因為近期各地在嚴查公職人員違規接受宴請，很多公職人員為了避免違規受罰，婚宴只能分批舉辦，今天新郎請3桌，明天新娘請3桌。甚至有些婚宴上，給了人情的公職人員為了避嫌，也不能參加。不止婚宴不許參加，有的政府機構甚至因同事之間的家庭聚餐而受處分，理由是「拉幫結派」，被罰了當月績效還要寫檢討。

連帶廚師上門服務盛行

除了「分批辦席」成了婚宴「新風」，為了避免碰紅線，跟着成為新模式的還有廚師的上門服務，可以自備食材，或者可以定好餐品後由廚師帶烹飪材料上門。北京地區6至8人餐有報價1600元（人民幣，下同），含食材和廚師服務費的套餐，廚師洗切配菜做菜，還會負責廚房衛生的清潔規整復原，甚至帶走垃圾。基本包工包料情况下8至10人宴會，中餐價格是每個人200元，西餐價格是每人400元，還可以承接定製菜餚。除了廚師上門，還有各類不定時開門的「私房菜館」，可以應要求隨意訂製。

這種新的變化，讓不少飯店叫苦。原本專門承辦婚宴的酒店就經歷了「消費降級」，還只能被迫出來接散單。甚至出現一個宴會廳三四對新人舉辦婚宴的情况。而那些原本靠公款吃喝的貴價餐廳，很多面臨經營困難。不過廚師們倒是不愁就業，從原本的在酒店「住家」變成在新式宴席「走穴」，也是一種就業新模式。

明報記者 王佩凡