10+3會議 李強冀樹牢亞洲意識 推地區穩定

盼中日韓自貿區談判加快重啟

中新社報道，李強表示，中方願繼續同各方一道努力，充分發揮10+3機制作用，支持東盟在區域架構中的中心地位，推動地區長期健康穩定發展，為亞洲和世界注入更多確定性和正能量。一是持續營造地區良好環境，堅持相互尊重、和衷共濟、守望相助，夯實10+3合作的社會民意基礎。二是持續提升地區發展韌性，提高區域產業體系穩定性和競爭力，高質量實施《區域全面經濟伙伴關係協定》；期待中日韓自貿區談判加快重啟。三是持續激發地區創新活力，推動實施10+3數字、人工智能、綠色、供應鏈等領域交流合作項目，加快培育新的合作增長點，優化經濟結構，增強發展後勁。

當天，李強也在萬象會見了澳洲總理阿爾巴尼斯。李強表示，當前中澳關係總體繼續向好發展，中澳關係的本質是互利共贏。

澳洲龍蝦農曆新年前恢復輸華

阿爾巴尼斯表示，澳中關係當前發展勢頭積極穩定，外交、經濟等領域對話密集開展。澳方願同中方進一步加強高層及各級別對話合作，本着相互尊重的精神坦誠溝通，深化經貿、綠色經濟等各領域合作，推動兩國關係持續向好發展。

另據「澳洲廣播公司」報道，阿爾巴尼斯在會晤後向媒體透露，中國表示同意解除對澳洲活龍蝦進口的禁令，李強已同意允許澳洲活龍蝦在農曆新年前恢復對華出口。此前，在2020年，因澳洲莫里森政府與北京的外交關係惡化，澳洲活龍蝦遭禁。