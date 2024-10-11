賴指兩岸互不隸屬 京批「台獨」謬論 雙十大會談辛亥革命至美麗島 籲對等交流

雙十大會昨晨在總統府前廣場舉行。慶典開始後，由國共內戰時期的古寧頭戰役3名老兵與尼布恩合唱團、寶來國中、荖濃國小及建山國小學生共同領唱「三民主義歌」。同時，台陸軍航特部CH-47直升機，吊掛巨幅青天白日滿地紅旗飛越觀禮台。

賴稱已在台澎金馬落地生根

賴清德5‧20就任後首度發表雙十演說，他一開始先細數歷史，從辛亥革命推翻帝制講到古寧頭戰役、八二三戰役及「美麗島事件」。他說，中華民國曾經在國際社會被驅逐，但是台灣人民從未自我放逐。他表示，中華民國已經在台澎金馬落地生根，和中華人民共和國互不隸屬；民主自由在這塊土地上成長茁壯，中華人民共和國無權代表台灣；2300萬台灣人民更要向全世界開枝散葉，迎向未來。

他還提到，身為領導人的使命是維護台灣生存發展，團結2300萬台灣人民，並且堅持台灣「國家主權」不容侵犯併吞。他並呼籲，希望兩岸對等尊嚴、健康有序對話交流的承諾不變；世世代代，守護民主自由生活方式的堅持不變。

針對賴清德演講，國台辦發言人陳斌華昨應詢表示，賴清德在講話中繼續鼓吹「互不隸屬」的「新兩國論」，編造「台獨」謬論，宣揚分裂主張，煽動兩岸敵意對抗。他稱，這充分表明賴清德頑固堅持「台獨」立場、充斥對抗思維、不斷挑釁滋事，蓄意加劇兩岸緊張局勢，嚴重破壞台海和平穩定。

陳斌華強調，制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的借口。「當前反對台獨分裂的鬥爭不是制度之爭，而是統一和分裂的鬥爭。」他稱，賴清德處心積慮為分裂國家拼湊依據，強行灌輸其「台獨」主張，重彈「民主對抗威權」的老調，以所謂「民主自由」為幌子，繼續「倚外謀獨」、「以武謀獨」，企圖將台灣綁上「台獨」戰車。「其謀『獨』挑釁是台海和平穩定的禍根亂源，將給台灣民眾帶來災難。」

外交部：阻不了中國必然統一

中國外交部發言人毛寧昨在回應外媒有關賴清德稱「台灣主權不容侵犯或吞併」的問題時表示，台灣從來就不是一個國家，也絕不可能成為一個國家，根本不存在所謂「主權」。她稱，奉勸少數竄台的外國政客，糾正錯誤言行，停止干涉中國內政，停止縱容支持「台獨」、推高台海緊張局勢。

毛寧強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。「無論賴清德當局說什麼、做什麼，都改變不了兩岸同屬一個中國的客觀事實，更阻擋不了中國必然統一、也終將統一的歷史大勢。謀『獨』挑釁是死路一條。」

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