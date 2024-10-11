明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

賴指兩岸互不隸屬 京批「台獨」謬論 雙十大會談辛亥革命至美麗島 籲對等交流

【明報專訊】台灣領導人賴清德就任後昨首度發表雙十演說，主題為「團結台灣，共圓夢想」。針對兩岸關係，賴表示，中華民國已經在台澎金馬落地生根，和中華人民共和國互不隸屬；中華人民共和國無權代表台灣；2300萬台灣人民更要向全世界開枝散葉。國務院台辦發言人陳斌華昨在北京回應表示，賴清德在講話中繼續鼓吹「互不隸屬」的「新兩國論」，編造「台獨」謬論，宣揚分裂主張，煽動兩岸敵意對抗；「我們有信心和能力實現祖國完全統一，任何人、任何勢力都阻擋不了民族復興、國家統一的歷史大勢。」

雙十大會昨晨在總統府前廣場舉行。慶典開始後，由國共內戰時期的古寧頭戰役3名老兵與尼布恩合唱團、寶來國中、荖濃國小及建山國小學生共同領唱「三民主義歌」。同時，台陸軍航特部CH-47直升機，吊掛巨幅青天白日滿地紅旗飛越觀禮台。

賴稱已在台澎金馬落地生根

賴清德5‧20就任後首度發表雙十演說，他一開始先細數歷史，從辛亥革命推翻帝制講到古寧頭戰役、八二三戰役及「美麗島事件」。他說，中華民國曾經在國際社會被驅逐，但是台灣人民從未自我放逐。他表示，中華民國已經在台澎金馬落地生根，和中華人民共和國互不隸屬；民主自由在這塊土地上成長茁壯，中華人民共和國無權代表台灣；2300萬台灣人民更要向全世界開枝散葉，迎向未來。

他還提到，身為領導人的使命是維護台灣生存發展，團結2300萬台灣人民，並且堅持台灣「國家主權」不容侵犯併吞。他並呼籲，希望兩岸對等尊嚴、健康有序對話交流的承諾不變；世世代代，守護民主自由生活方式的堅持不變。

針對賴清德演講，國台辦發言人陳斌華昨應詢表示，賴清德在講話中繼續鼓吹「互不隸屬」的「新兩國論」，編造「台獨」謬論，宣揚分裂主張，煽動兩岸敵意對抗。他稱，這充分表明賴清德頑固堅持「台獨」立場、充斥對抗思維、不斷挑釁滋事，蓄意加劇兩岸緊張局勢，嚴重破壞台海和平穩定。

陳斌華強調，制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的借口。「當前反對台獨分裂的鬥爭不是制度之爭，而是統一和分裂的鬥爭。」他稱，賴清德處心積慮為分裂國家拼湊依據，強行灌輸其「台獨」主張，重彈「民主對抗威權」的老調，以所謂「民主自由」為幌子，繼續「倚外謀獨」、「以武謀獨」，企圖將台灣綁上「台獨」戰車。「其謀『獨』挑釁是台海和平穩定的禍根亂源，將給台灣民眾帶來災難。」

外交部：阻不了中國必然統一

中國外交部發言人毛寧昨在回應外媒有關賴清德稱「台灣主權不容侵犯或吞併」的問題時表示，台灣從來就不是一個國家，也絕不可能成為一個國家，根本不存在所謂「主權」。她稱，奉勸少數竄台的外國政客，糾正錯誤言行，停止干涉中國內政，停止縱容支持「台獨」、推高台海緊張局勢。

毛寧強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。「無論賴清德當局說什麼、做什麼，都改變不了兩岸同屬一個中國的客觀事實，更阻擋不了中國必然統一、也終將統一的歷史大勢。謀『獨』挑釁是死路一條。」

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞