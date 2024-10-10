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博主擅闖哀牢山露營 保護區指早有禁令將追責

【明報專訊】曾被視為「人類禁區」的雲南哀牢山在國慶假期突然爆紅後，博主「苗疆陳朵朵」發片記錄在山中露營引發網民關注，「陳朵朵」昨（9日）為擅闖哀牢山道歉，並稱在當局7日發布禁入保護區公告前進山並離開。南華縣和鎮沅縣兩地的哀牢山管護局均表示，早有相關法例禁入並多次公告，將核實「陳朵朵」行蹤再依法進行處置。

綜合「極目新聞」等內地媒體報道，「陳朵朵」4日稱有事要進入哀牢山，可能會進入無信號區，千萬不要幫她報警，兩日後再發片報平安。據「陳朵朵」的影片，她的行程經過哀牢山的南華縣保護區、 鎮沅縣保護區。目前在短片平台「抖音」已無法通過搜索功能查找「苗疆陳朵朵」帳號，「陳朵朵」透過其他帳號稱「大號被屏蔽」，並重新發布被刪除的哀牢山相關影片。

曾籲勿報警 道歉稱禁令前離開

影片被刪 換帳號重新發布

昨日，話題「苗疆陳朵朵道歉」一度衝上微博熱搜第一。不過，前述兩個保護區的調查人員認為，「陳朵朵」的解釋「站不住脚」，相關部門2022年已發過保護區禁入公告，國慶假期是再次發布，《自然保護區條例》自1994年已實施。根據法例，保護區嚴禁任何單位和個人擅自進入（除原住居民和保護區管理人員），禁止開展，徒步、攀登、露營等活動。

哀牢山爆火源自博主「山取畫材」上山採礦的影片，雲南玉溪新平縣委宣傳部8日表示，「山取畫材」的行為未事先報備，哀牢山保護局已對其進行批評教育，並要求返還礦石。

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