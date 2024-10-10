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抵武漢提病毒 波蘭女球手遭狂噓

【明報專訊】波蘭網球女將蓮妮特（Magda Linette）因近日在社交媒體發文將湖北武漢與病毒並列惹爭議，她周二（8日）出戰武漢網球公開賽被現場觀衆狂噓，向觀衆送毛巾示好遭拒，賽後採訪被主持人打斷並草草結束。

陷「辱華」指控 引爭議後刪帖

蓮妮特3日在社交平台「X」發文稱「病毒數據庫已更新」，配圖可見拍攝者正身處高鐵車廂內，電子熒幕顯示「下一站武漢」。蓮妮特在Instagram發布相同的圖片，並配上一個微笑的病毒卡通圖案。帖文被中國網民認為是影射最早爆發新冠疫情的武漢，在內地網絡引來猛烈批評。蓮妮特之後刪除相關帖文。

承認冒犯 賽後發言被打斷

本屆武漢網球公開賽是賽事時隔五年重開。蓮妮特周二直落兩盤擊敗對手，輕鬆晉級32強，但全場得到的不是掌聲而是噓聲。賽後蓮妮特接受大會採訪表示，知道自己的言論冒犯了一些人，話音未落主持人移開米高峰，要求蓮妮特談在賽場的表現。蓮妮特表示觀衆友善，感謝支持，之後主持人用中文說「她說謝謝，採訪到此結束」，採訪全程持續約半分鐘。

有網民表示，主持人替中國人出了一口氣，也有網民認為主持人表現不夠專業，不讓蓮妮特接過米高峰，又打斷對方發言。另有網民指，蓮妮特雖然聽不懂中國話，但相信她聽得懂現場的噓聲。

相關字詞﹕武漢病毒 網球 辱華

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