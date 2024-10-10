上海小四生競選短片走紅 爭少先隊大隊長 惹內捲低齡化爭議

截至昨日，該影片的播放量已近200萬次。綜合「東方網·縱相新聞」等內地媒體報道，朱麗嘉兒在短片中表達流暢、自信大方，台詞精心設計，短片的布景、燈光、運鏡、剪輯具備一定水準。短片製作者、學生朱麗嘉兒父親麥先生昨表示，學校規定每一個參加競選的學生都要拍短片，該走紅短片是其為女兒拍攝製作。

自幼培訓口才 任學校電視台台長

朱父麥先生表示，短片製作全程僅兩個多小時，使用手機拍攝、免費軟件剪輯，地點是其工作室。麥先生稱職業為建築設計師，工作中經常接觸影片製作。麥先生表示，女兒小朱是學校電視台台長，自幼參加口才培訓班，所以面對鏡頭並不陌生。從今年2月開始，朱麗嘉兒的帳號「嘉兒講故事」在「抖音」和「小紅書」等社媒平台陸續發布十多條短片，朱麗嘉兒在片中朗誦詩歌、故事，分享生活日常，或以小記者身分報道校內新聞。

據麥先生介紹，女兒未滿10周歲，所有的競選影片會在學校進行輪播展示。正式選舉時，每名候選人需要上台發言，每個班級派出學生代表對他們進行投票，「競選活動持續一個月左右，去年朱麗嘉兒也參加了」。少先隊全稱中國少年先鋒隊，是中國共青團授權領導的群眾性兒童組織，在內地基本每個小學生都是少先隊員。

上師大三小是當地名校，有一套完整的全校少先隊代表大會和大隊幹部的選舉流程，該校去年10月舉行了少先隊第六次代表大會，33名大隊委員候選人就「上海市少先隊幸福教育設計十分鐘隊會」發言，最終選出21名大隊委員。

影片走紅後，除了對朱麗嘉兒口才等讚譽之外，也有網民表示有點「少年老成」、「官樣」、「太內捲（意為非自願的激烈競爭）」。對此，麥先生表示對留言評論不會太在意，事先也告訴女兒，影片發布後會有各類評價，尤其是受到大量關注與討論的話題肯定會有不同的聲音；但已經提前打了「預防針」，「畢竟小朋友也不會像家長那麼神經敏感」。