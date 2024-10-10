路透社：英外相料下周訪華 冀復貿易投資談判

尋改善中英關係

關鍵設施人權不讓步

路透社引述英國官員表示，他們希望重新調整前保守黨領導的政府對中國的許多立場，比如稱中國為「劃時代的挑戰」，特別是在接受中國創造就業的投資方面。報道亦指，英國不太可能在中國企業參與提供關鍵基礎設施、人權及恢復中國環球電視網（CGTN）的牌照等問題上讓步。

兩名匿名消息人士稱，林德偉表示要徹底改革中英關係，他將在北京會見中國官員，在上海會見英國公司代表。另一名知情者表示，訪華行程尚未最終確定。

報道還指出，英國財相李韻晴（Rachel Reeves）正考慮不久後訪華。

京：尊重基礎上合作

對於英國官員即將展開的訪華行程，中國外交部昨表示暫無法提供任何消息。英國首相施紀賢（Keir Starmer）7月初上任，他於8月23日與中國國家主席習近平進行電話會談。

據路透社報道，施紀賢稱英國和中國必須坦誠討論分歧，也要努力加強經濟聯繫，並在全球議題上合作。習近平表示，希望英國能客觀理性看待中國。