明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

路透社：英外相料下周訪華 冀復貿易投資談判

【明報專訊】英國外相林德偉（David Lammy，圖）料將於下周訪華，路透社昨日引述知情人士稱，新工黨政府尋求減少與世界第二大經濟體的對抗關係，並恢復貿易和投資談判。中國外交部昨表示暫無法提供有關此次訪問的任何信息，但補充說希望「在相互尊重、合作共贏的基礎上」與英國展開合作。

尋改善中英關係

關鍵設施人權不讓步

路透社引述英國官員表示，他們希望重新調整前保守黨領導的政府對中國的許多立場，比如稱中國為「劃時代的挑戰」，特別是在接受中國創造就業的投資方面。報道亦指，英國不太可能在中國企業參與提供關鍵基礎設施、人權及恢復中國環球電視網（CGTN）的牌照等問題上讓步。

兩名匿名消息人士稱，林德偉表示要徹底改革中英關係，他將在北京會見中國官員，在上海會見英國公司代表。另一名知情者表示，訪華行程尚未最終確定。

報道還指出，英國財相李韻晴（Rachel Reeves）正考慮不久後訪華。

京：尊重基礎上合作

對於英國官員即將展開的訪華行程，中國外交部昨表示暫無法提供任何消息。英國首相施紀賢（Keir Starmer）7月初上任，他於8月23日與中國國家主席習近平進行電話會談。

據路透社報道，施紀賢稱英國和中國必須坦誠討論分歧，也要努力加強經濟聯繫，並在全球議題上合作。習近平表示，希望英國能客觀理性看待中國。

相關字詞﹕習近平 工黨 路透社 中英關係

上 / 下一篇新聞