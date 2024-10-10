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遼寧山東雙航母泊三亞軍港 專家：料碼頭合練

【明報專訊】解放軍海軍的兩艘航母遼寧艦和山東艦結束遠海演練後，近日同時進駐海南三亞軍港；並被衛星拍下兩艦在軍港碼頭罕見同框的高分辨率衛星圖。軍事專家對本報表示，本次兩航母同泊三亞軍港，相信將展開雙航母碼頭合練，日後再移往海上合練戰術和編隊，海軍雙航母戰鬥群將很快成型。

雙航母戰鬥群或快成型

前期經過一年升級改進，遼寧艦已由訓練艦升級為戰鬥艦，在此前完成西太遠洋訓練後，8日在三亞軍港和山東艦匯合。根據「空中巴士國防與太空」（Airbus DS）網站披露的衛星照片，可見兩艦甲板舷號、艦載機，碼頭旁還有一艘052D戰艦和051B深圳艦。上次兩航母同框是在船廠碼頭，當時正處於維修保養狀態，不具備戰鬥力，而這次兩艘都已是戰鬥艦。

據香港軍事評論員梁國樑對本報表示，本次兩艘航母同泊三亞軍港碼頭，相信將利用該機會展開雙航母碼頭合練，包括「損管」（艦艇損害管制）搶修互助。他說，「航母內部結構複雜，在出現損毁的情况下，其他軍艦的『損管隊』幫不了手，只有艦母間的『損管隊』可以幫忙」。

梁國樑認為，可以造成中國海軍航母內部損毁的，發生戰爭時只有美軍可以做到，因應台海局勢和海軍軍艦使用規則，此時做這樣的演練十分必要。早前山東艦亦已進行損管搶修的演練。梁國樑分析，如果兩艘航母在三亞的時間夠長，估計之後還會出海做艦載機的互降和護航編隊演練，使航母的訓練達到新階段。梁認為，解放軍航母以後必定會雙航母一齊使用，包括配備076型兩棲攻擊艦，海軍雙航母戰鬥群將很快成型。

據美國「動力」網站7日報道，解放軍在上海長興島造船廠正在建造中的076型兩棲攻擊艦，不久前開始安裝上層建築，雙艦島設計是076型兩棲攻擊艦突出航空作戰能力的典型特徵，其中一個艦島可以專門用於航海相關的作戰任務，另一個艦島則專門用於指揮艦載機操作。

明報記者

相關字詞﹕軍港 三亞 航空母艦 山東艦 遼寧艦

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