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陸指台獨即戰爭 台民調：七成願參戰 雙十大會今登場 美重申一中政策

【明報專訊】台灣雙十大會今登場，中國國防部昨（9日）強烈譴責美國對台軍援，批評此舉正一步步把台灣推向兵凶戰危。國防部發言人表示，『台獨』就意味着戰爭，『以台制華』只會自食惡果」。另邊廂，台國防安全研究院在雙十節前公布民調顯示，若中國大陸攻台，近七成受訪者願意為保衛台灣而戰，超過七成受訪者相信美國會間接協助台灣，認為美國會「派美軍到台灣協助防衛」的則有52%；美方在雙十節前重申對台政策，稱保持台海和平穩定依然是美國的根本利益，也將持續是美國的關注重點。

台灣雙十節前夕，新華社報道，中國國防部新聞發言人吳謙昨就美國對台軍援表示，「近年來，美方背信棄義，不擇手段多次對台軍援軍售，向『台獨』勢力傳遞嚴重錯誤信號，在台灣問題上拱火澆油，推升地區緊張局勢，正在一步步把台灣推向兵凶戰危的險境。需要強調的是，武裝台灣就是助長『台獨』，『台獨』就意味着戰爭，『以台制華』只會自食惡果。」

吳謙敦促美方停止武裝台灣，稱解放軍始終強化練兵備戰，全面提升打贏能力，堅決反制反擊「台獨」分裂活動和外部干涉，堅定捍衛國家主權和領土完整。

台領導人賴清德5日於雙十晚會致辭時拋出「祖國論」，稱「中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的祖國」。「美國之音」引述美國國務院主管東亞事務的亞太助卿康達回應稱，美國長期以來的一中政策沒有改變。美國反對任何一方單方面改變現狀，不支持台獨，期待和平解決兩岸分歧。

另邊廂，綜合中央社等台媒昨報道，台國防安全研究院民調顯示，在台灣面臨的安全挑戰上，63.9%受訪者認為「中國的領土野心」是「嚴重威脅」，19.4%認為是「重要但不嚴重的威脅」，9.5%覺得是「不重要的威脅」；另外，24.3%受訪者認為解放軍可能在5年內攻打台灣，逾六成覺得解放軍不太可能或非常不可能在5年內攻台。

七成受訪者信美間接助台

若大陸「武統台灣」，民調顯示，67.8%受訪者願意為保衛台灣而戰，有47.5%對台軍防衛能力有信心，47.9%較沒有信心。民調還顯示，超過七成民眾認為美國可能會或一定會「空運糧食或醫療物品到台灣」、「對中國實施經濟與外交制裁」，以及「對台提供武器與軍事物資」，有52.6%認為美國會「派美軍到台灣協助防衛」。此外，有近四成受訪者認為美國會「用海軍突破中國對台的封鎖，即使可能爆發美中衝突」。

半數認為美軍將參戰

專家：美戰略立場模糊

台國防院助理研究員李冠成表示，民調結果意味若大陸武力攻台，多數民眾相信美國會用間接方式幫助台灣，但對於美國直接軍事介入台海衝突的可能則有所保留。台國防院執行長李文忠認為，民調顯示民眾對美軍直接參戰信心不足，主因可能是美國採取戰略模糊立場。

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相關字詞﹕台獨 賴清德 兩岸 武統 民調

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