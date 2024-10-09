巴基斯坦拘助恐襲5人 總理赴華使館弔唁死者

80公斤炸藥施襲損12車

當地時間10月6日晚間11時許，中資企業卡西姆港發電有限公司車隊在卡拉奇真納國際機場附近遭遇恐怖襲擊，造成兩名中方人員遇難、一名中方人員受傷和巴方多名人員傷亡。綜合「今日新聞」（AAJ）電視台、《黎明報》等巴國媒體報道，根據初步報告，爆炸導致12輛車受損，其中3輛完全摧毁，估計爆炸中使用了70至80公斤炸藥。

報道稱，在調查過程中，巴方已掌握了關於恐怖分子及其使用的車輛的重要線索。這輛車登記於沙阿‧法赫德名下，此人來自巴西南部俾路支省努什基地區，曾兩次到過卡拉奇。目前，巴方已通過車輛信息掌握有關恐怖分子的重要線索，並拘捕5名「協助者」。

中國駐巴基斯坦大使館微信公眾號披露，夏巴茲周一專程赴中國駐巴使館弔唁在恐襲事件中遇難的中國公民。夏巴茲表示，謹代表巴基斯坦政府和人民，對逝者表示深切哀悼，向遇難者家屬致以誠摯慰問，祝願傷者早日康復；保障中國在巴人員安全是巴政府應盡職責，事件發生令人深感遺憾和悲痛。

夏巴茲強調，巴方強烈譴責這一恐怖主義行徑，將徹查事件、嚴懲兇手，全力加強對在巴中國公民安保，「絕不允許破壞巴中鐵桿友誼的邪惡圖謀得逞」。