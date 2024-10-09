華為「純血鴻蒙」公測 內地主流App推適配版

重寫微信App 員工：似做第一版

首批支持原生鴻蒙系統公測的華為機型包括智能手機Mate 60系列、摺疊屏手機Mate X5系列和平板電腦MatePad Pro 13.2系列。除上述公測設備外，華為Pura 70系列等8款設備昨亦開放原生鴻蒙Beta 2版本的測試申請。原生鴻蒙與先前的鴻蒙（HarmonyOS）是完全不同的系統，大部分舊App的資料無法繼承至新系統。

自稱微信員工的博主「客村小蔣」表示，原生鴻蒙是全新的技術框架，採用ArkTS語言，意味所有App都要重寫，「開發微信鴻蒙原生版有當年做第一版微信的感覺」，穩定性需重新測試。多款應用推出原生鴻蒙版本，其中最受關注的微信（內測階段）具備社交通訊、視像通話、朋友圈、微信支付的二維碼收付款等基礎功能，發文件、發紅包，以及部分小程序等功能未能使用。

博主「科技小辛」實測後表示，原生鴻蒙系統界面和操作與原來的鴻蒙基本一致，流暢度明顯提升，同時加入不少使用者界面設計細節，如多任務後台實時更新，影片、遊戲、相機等App進入後台仍能正常顯示畫面。在資料私隱管理方面，原生鴻蒙採用與iOS、Android不同的邏輯，可對App具體單次操作進行有限範圍的授權，避免App過度獲取資料。

原生鴻蒙也提高了跨設備使用的能力，如可以將手機上複製的內容粘貼到平板電腦，在一台設備上打開另一台設備正在運行的App並無縫接續使用。

擺脫Android依賴 減美制裁影響

華為終端業務軟件部總裁龔體此前介紹，鴻蒙內核超越了Linux內核，性能提升10.7%；原生鴻蒙將設備整機性能（對比鴻蒙4）提高了30%，甚至超過晶片工藝制程升級兩代所帶來的整機性能提升。此前的鴻蒙系統基於Android系統而製，原生鴻蒙擺脫對Android的依賴可減少華為遭美國制裁帶來的負面影響。