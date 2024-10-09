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疑往檢察院「申冤」未獲受理 廣州刀漢傷3路人 包括兩小學生

【明報專訊】內地國慶長假結束後第一個上班上課日，廣州市昨就發生斬人案。警方通報一名60男子在天河區持刀傷害路人，致「3名群眾」受傷。不過廣州天河第一小學有家長向本報透露，其中兩名傷者是小學生，包括一名小五女生被「差點刺到心臟」，事件亦造成家長群體恐慌。

女生「差點刺到心」 家長群體恐慌

廣州天河區公安分局昨通報，當天下午2時許，天河區華強路發生一宗持刀傷害路人案件，致3名群眾受傷，警方接報後到場捉獲60歲疑犯趙姓，協助將3名受傷群眾送醫治療；目前，兩名被割傷群眾已出院，一名群眾正在醫院接受救治，暫無生命危險；案件正在進一步偵辦中。

事發位置屬於珠江新城區域，華強路約600米長，兩邊分佈有商廈、廣州婦女兒童治療中心、中山眼科中心、廣東省民主黨派大樓、廣東省檢察院和廣州天河第一小學（華穗校區）等。網傳圖片顯示，天河第一小學門口有工人清理地上血漬；另一張圖片可見一名男子被捆綁臥倒路面，旁邊有6名警員，停放一輛粵A廣州車牌警車。

有天河第一小學學生家長對本報表示，事件中一名小五女生受傷留醫，「差點刺到心臟」，另一名小三男生僅是皮外傷。該家長稱，當時不少學生因目睹行兇過程而受到驚嚇，事件亦造成家長群體恐慌，「社會戾氣太重，遠離公檢法場所」。

知情者透露，另一名傷者是一名保姆，她傷勢亦不嚴重。疑兇當時攜帶的白布上寫有「申冤」字樣，有街坊稱他到學校對面的省檢察院申訴但未獲受理，他沒錢請律師打官司，襲擊小童是想製造社會影響。由於節前發生「9‧18」深圳10歲日本男童遇害事件，節後廣州又有學童被刺傷，事件引起熱議，相關話題昨晚衝上微博熱搜榜。警方暫未公布疑兇犯案動機。

明報記者

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