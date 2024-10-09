吳曾兩訪港 兒子正廳級女婿百億基金總裁

第二次訪港時，吳邦國在歡迎晚宴上表示，香港不僅早已走出困境（亞洲金融危機），而且呈現出良好的發展勢頭，「今天的香港，社會穩定，經濟增長，民生改善，充滿生機與活力。看到這些喜人的變化，我們感到由衷的欣慰」。

吳邦國與妻子章瑞珍育有一子一女，兒子吳磊現任上海電氣集團黨委書記、董事長，是正廳級幹部；女兒隨母姓章，夫婿馮紹東現任總資產達100億人民幣的國有產業投資基金中廣核產業投資基金總裁，是在商界能呼風喚雨的人物。

吳磊生於1977年7月，擁有管理學博士學位。吳磊長相酷似年輕時候的吳邦國，亦在其父發迹地上海任職，早期在上海汽車集團工作，曾任上海市經濟信息化委副主任、市國防科工辦主任等職。至於馮紹東，內媒《證券市場周刊》2013年9月曾直言不諱報道，馮紹東在美林並非是草根在外企升職的勵志故事，他的妻子出生官宦之家，家世顯赫。百度百科的公開資料顯示，馮紹東現任中廣核產業投資基金總裁，兼超級商業航母上海百聯集團外部董事。