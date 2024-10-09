明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

吳曾兩訪港 兒子正廳級女婿百億基金總裁

【明報專訊】吳邦國生前曾兩次造訪香港。2000年12月2日，他以副總理身分首次訪港，主持亞洲電信展開幕典禮、參觀葵涌貨櫃碼頭和聯交所，以及乘船觀看青馬大橋及維港兩岸發展等；2006年12月2日，時任全國人大委員長的他再度訪港，出席世界電訊展開幕儀式，又探訪蘇屋邨住戶，在香港停留40多個小時。

第二次訪港時，吳邦國在歡迎晚宴上表示，香港不僅早已走出困境（亞洲金融危機），而且呈現出良好的發展勢頭，「今天的香港，社會穩定，經濟增長，民生改善，充滿生機與活力。看到這些喜人的變化，我們感到由衷的欣慰」。

吳邦國與妻子章瑞珍育有一子一女，兒子吳磊現任上海電氣集團黨委書記、董事長，是正廳級幹部；女兒隨母姓章，夫婿馮紹東現任總資產達100億人民幣的國有產業投資基金中廣核產業投資基金總裁，是在商界能呼風喚雨的人物。

吳磊生於1977年7月，擁有管理學博士學位。吳磊長相酷似年輕時候的吳邦國，亦在其父發迹地上海任職，早期在上海汽車集團工作，曾任上海市經濟信息化委副主任、市國防科工辦主任等職。至於馮紹東，內媒《證券市場周刊》2013年9月曾直言不諱報道，馮紹東在美林並非是草根在外企升職的勵志故事，他的妻子出生官宦之家，家世顯赫。百度百科的公開資料顯示，馮紹東現任中廣核產業投資基金總裁，兼超級商業航母上海百聯集團外部董事。

相關字詞﹕女婿 兒子 吳邦國

上 / 下一篇新聞