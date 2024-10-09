政制「五不搞」 人大前委員長吳邦國病逝 享年83歲 官方訃告規格同李鵬

官方授權新華社發布的訃告，由中共中央、全國人大常委會、國務院、全國政協聯合發布，訃告稱吳邦國為「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人」，規格和稱號與此前先後去世的喬石、萬里、李鵬等前全國人大委員長一致。

自2013年3月退休後，吳邦國較少在公開場所露面。2015年4月2日，他曾攜夫人造訪江西九江雲居山真如禪寺。2022年中共二十大開閉幕式、今年國慶節前夕的國慶招待會上，吳邦國缺席。

吳邦國生於1941年7月，安徽肥東人，1967年畢業於清華大學後長期在滬工作，1983年踏入政壇，歷任上海市委科技工作黨委書記、市委副書記、市委書記等職。他於1992年10月當選中央政治局委員起，擔任逾20年國家領導人。

訃告稱，文化大革命期間，吳邦國堅持黨性原則，實事求是，以實際行動進行抵制。據公開資料，吳的父親吳忠性是中國著名的地圖學教育家，早年曾加入國民黨，1948年退黨並拒絕跟隨國民黨撤退台灣。文革期間，因為這一家庭歷史問題，給吳邦國的工作帶來不少麻煩。

1991年，上海書記朱鎔基上京擔任國務院副總理，遺缺由吳邦國接任。在上海從政期間，與吳有過接觸的人士介紹，吳邦國的官聲不錯。1994年9月吳邦國增補為中央書記處書記，次年3月在李鵬內閣中增選為負責工業的國務院副總理。1998年，吳邦國在朱鎔基內閣中連任排名第三的副總理。由於在上海發迹，在政治派別色彩上，吳邦國被觀察人士劃分為「江派（江澤民派系）」、「上海幫」高官。

十六大後政治局常委排第二

2002年11月中共十六大後，吳邦國在9名政治局常委中排名第二，僅次於總書記胡錦濤，高過總理溫家寶。吳邦國2003年起擔任全國人大委員長，訃告稱，吳邦國是中國特色社會主義民主法治建設的重要領導者，並羅列其包括主持制定修改《反分裂國家法》、《物權法》等一系列對中國特色社會主義事業發展具有重大影響的法律，稱其為推動形成中國特色社會主義法律體系作出重要貢獻。

在2011年3月的全國兩會上，吳邦國向世界宣告中國「五不搞」：「從中國國情出發，鄭重表明我們不搞多黨輪流執政，不搞指導思想多元化，不搞『三權鼎立』和兩院制，不搞聯邦制，不搞私有化。」這也成為其政治生涯中最顯著的政治遺產。

訃告：堅決擁護習核心黨中央領導

訃告稱「吳邦國同志的一生，是革命的一生、光輝的一生、全心全意為人民服務的一生，是為共產主義理想、黨和國家事業不懈奮鬥的一生。他的逝世，是黨和國家的重大損失」；從領導崗位上退下來以後，他堅決擁護和支持以習近平為核心的黨中央領導，認真學習習近平新時代中國特色社會主義思想，關心黨和國家事業的發展，堅定支持黨風廉政建設和反腐敗鬥爭。

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