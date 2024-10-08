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未婚妻指屢出軌嫖娼 「蛙王」覃海洋工作室稱抹黑

【明報專訊】巴黎奧運游泳金牌得主覃海洋的未婚妻昨在社交平台發文，指控覃多次「出軌」，甚至身為軍人嫖娼，她提出分手時覃以自己職業生涯、二人親密影片等要脅，長期逃避問題、冷暴力，她要求覃公開道歉。覃海洋的公關團隊發聲明稱相關言論為惡意抹黑，必要時報警。

稱提分手遭覃以親密片要脅

覃海洋未婚妻的新浪微博帳號「幸福烤冷面攤主」昨連發多則帖子，控訴覃多項偷食情况，以及與女泳手或粉絲「聊騷」（Sexting），並稱相戀6年期間向覃贈送名表、奢侈品，負擔覃及其隊友、教練的出遊消費，耗資逾百萬人民幣，更為了覃而選擇流產。覃未婚妻在另一社交平台「抖音」的帳號「多肉飽飽」是活躍的網絡主播，6月曾展示一張顯示大肚輪廓的相片，當時稱因為吃太多。

覃未婚妻表示，「從今天起不再替你遮掩任何問題、收拾任何殘局，任何的事件求錘得錘（實錘，即證據之意），聊天紀錄、錄音，一切證據我都有，你有任何覺得冤枉可以起訴我，我隨時等候」，其後公開兩人對話錄音，表示覃承認出軌，並說在發文前曾嘗試聯絡覃本人及其公關團隊未獲回應。

覃兩獲解放軍功獎章

未婚妻：軍人禁嫖娼

覃海洋1999年生於湖南，自幼進入體校，自15歲加入八一游泳隊（原廣州軍區游泳隊、海軍原游泳隊合併），兩獲解放軍二等功獎章。覃未婚妻稱軍人不得嫖娼，覃的行為可能令其榮譽遭褫奪，已多次勸阻無果。

事主與覃海洋的關係在2023年5月全國游泳冠軍賽被公眾知曉，她以頒獎嘉賓身分為覃頒發獎牌，頒獎儀式後親密合照。她曾到杭州亞運現場打氣並接受《杭州日報》採訪。兩人多次在微博互動，覃稱其未婚妻是企業家。事主自稱投資傳媒行業，在覃聘用公關團隊前曾助其管理、運作粉絲社群。

覃海洋工作室昨隨後發聲明，稱社交平台出現關於覃海洋的相關言論充斥惡意中傷、詆譭的不實內容嚴重損害覃海洋個人名譽，針對惡意抹黑運動員形象、歪曲事實、蓄意散播運動員嫖娼等不實言論行為，工作室正在收集整理相關證據，必要時向公安機關報案。聲明希望網民不信謠、不傳謠。

覃海洋2023年打破200米蛙泳世界紀錄成「新蛙王」。今年8月巴黎奧運，他與徐嘉余、孫佳俊、潘展樂奪得男子4×100米混合泳接力金牌。

相關字詞﹕國家隊 出軌 覃海洋

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