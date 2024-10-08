多地黃金周旅遊收入增 北京新高

【明報專訊】內地國慶假期旅遊市場暢旺，各地昨埋單計數都有大幅增長。北京遊客接待量和旅遊總收入均創歷史新高，共接待遊客近2160萬人次、按年增18.35%；旅遊總收入268.85億元（人民幣，下同）、增11.67%。杭州全市各景區景點累計接待遊客近1759萬人次、增48.07%；涉旅行業總消費161.71億元、增31.78%。廣州市接待遊客1441萬人次、增3.7%；實現文旅消費超112.6億元、增2.2%。