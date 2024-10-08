多地黃金周旅遊收入增 北京新高

【明報專訊】內地國慶假期旅遊市場暢旺，各地昨埋單計數都有大幅增長。北京遊客接待量和旅遊總收入均創歷史新高，共接待遊客近2160萬人次、按年增18.35%；旅遊總收入268.85億元（人民幣，下同）、增11.67%。杭州全市各景區景點累計接待遊客近1759萬人次、增48.07%；涉旅行業總消費161.71億元、增31.78%。廣州市接待遊客1441萬人次、增3.7%；實現文旅消費超112.6億元、增2.2%。
四川省測算，全省接待遊客近5532萬人次、增11.09%，實現旅遊消費總額348.37億元、增9.48%。寧夏A級景區接待遊客逾408萬人次、增30.39%，旅遊花費2.11億元、增31.68%。湖南接待遊客近3346萬人次、增25.78%，遊客總花費382.63億元、增14.6%。
長假售出1.64億張火車票
昨日是國慶假期最後一天，各地迎來返程高峰。國家鐵路集團通報，全國鐵路昨迎來十一黃金周返程客流高峰，預計發送旅客1986萬人次，加開1705列旅客列車，單日運力投放創歷史新高；截至昨晨9時，鐵路12306已累計售出黃金周運輸期間車票1.64億張。
公安部交管局監測的76條高速公路（700個重要通道）和52條國道（300個重要通道）節點流量顯示，假期全國主要高速公路、國道流量按年分別上升5.3%、11.3%。