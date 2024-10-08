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蔡英文將訪歐3國 冀結合理念相近者 獲高規格邀請 台卸任領導人首次

【明報專訊】台北總統府發言人郭雅慧昨日證實，蔡英文周六（12日）將赴捷克首都布拉格出席第28屆「公元兩千論壇」並發表演說。蔡英文此次歐洲之行為期8天，訪問捷克、法國和比利時，台灣《鏡週刊》指蔡英文將是首名獲邀請方以「高規格禮遇」身分接待的台灣卸任領導人。

蔡英文辦公室表示，台灣與捷克民主進程相似，因此台捷除了是經貿文化緊密合作的伙伴外，更是共同堅定捍衛自由、民主、人權與法治的理念相近伙伴。透過此行，蔡英文期待國際社會更多理念相近的力量都能結合起來，共同對應當前嚴峻的國際政經挑戰。

此次邀請蔡英文的「公元兩千論壇基金會」（Forum 2000 Foundation）是由捷克前總統哈維爾（Vaclav Havel），以及諾貝爾和平獎得主威塞爾（Elie Wiesel）與日本慈善家笹川陽平於1996年創立，旨在推廣民主、保障人權及強化公民社會。蔡英文在任期間曾三度為該論壇發表錄影演說。

行程低調 賴清德命縝密規劃

路透社引述消息透露，蔡英文此行除了訪問捷克，還將到訪法國、比利時，與歐洲政界人士會面；為免北京介入阻撓，必須更加謹慎地確保安全。中央社報道，蔡英文前天在總統官邸會晤賴清德；郭雅慧昨稱，賴清德責請國安會和外交部縝密規劃，並就此行安全等相關事宜給予必要協助。

《鏡週刊》報道，蔡英文任內從未訪問過歐洲，這次行程維持低調、單純化。報道指，蔡卸任後，來自歐美、日本等智庫的邀訪不斷，考量歐洲多國選舉敏感期，最後敲定10月出訪。北京暫未回應。

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