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巴方將辦上合峰會 中方料談安保

【明報專訊】巴基斯坦正準備在本月15至16日主辦上海合作組織領導人峰會，是次事件發生後已提高相關保安措施。巴方官員表示，中國國務院總理李強計劃訪問伊斯蘭堡，並舉行雙邊會談。由於會談內容包括安全問題，中巴料將談及中方項目及人員在巴國的安全保障議題。

李強出席 中國總理11年首訪巴

巴國華文媒體《華商報》報道，李強將於本月14日抵達伊斯蘭堡訪問，隨後出席上合組織峰會。這是中國總理時隔11年後首次訪巴，訪問期間，李強將與巴國領導人就中巴關係的多個方面舉行會談，包括貿易、經濟和安全等領域。

此次遇襲的工程師等中方人員來自卡西姆港發電有限公司，後者由中國電建海外投資有限公司（51%股份）和卡塔爾Al Mirqab Capital公司（49%股份）共同出資設立。該公司2015年5月投資建設的巴基斯坦卡西姆電站，是「中巴經濟走廊」首個落地的大型燃煤發電項目。

BLA曾斥中方俾路支省造基建

「中巴經濟走廊」全長3000公里，北起新疆喀什，南至巴基斯坦的出海口瓜達爾，輻射範圍亦包括卡拉奇。該走廊近年備受恐怖活動威脅，包括巴國叛亂武裝組織BLA多次襲擊中方人員，並譴責中國在俾路支省興建基礎設施。該省位於巴基斯坦西南部，有石油、天然氣、銅等豐富礦藏，「中巴經濟走廊」的終點瓜達爾港即在該省西南部。

針對中國公民的恐襲事件接連發生，關於北京可否派遣中方安保人員在巴國保護的問題再次被提及。中國外交部發言人毛寧8月被問及相關議題時並未正面回應，僅稱中方願與巴方不斷深化安保合作，更好保障中方在巴人員、項目和機構安全。

相關字詞﹕俾路支解放軍 恐怖襲擊 一帶一路 中巴關係

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