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中企車隊巴基斯坦遭恐襲 兩死一傷 叛亂組織宣布負責 北京：支持巴方推進反恐

【明報專訊】巴基斯坦一個中資電廠項目車隊當地時間6日晚在巴國最大城市、南部信德省首府卡拉奇遭遇爆炸襲擊，造成中方人員兩死一傷，多名巴方人員傷亡。武裝組織俾路支解放軍（BLA）表示對襲擊負責。中方昨要求巴方立即徹查、緝拿兇手並依法嚴懲，同時切實堵塞安防漏洞，中方將繼續支持巴方推進反恐行動。巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫承諾迅速緝兇，強調巴方將不遺餘力確保在巴中國公民的安全。

事發卡拉奇真納國際機場附近，不少市區民眾聽到爆炸巨響，現場多輛私家車損毀嚴重，並起火燃燒至剩下車殼，大批持長短槍軍警徹夜戒備調查。中國駐巴基斯坦使館發表聲明，稱當地時間10月6日晚11時許，中資企業卡西姆港發電有限公司車隊遇襲。

自殺式襲擊 炸藥車撞車隊

美國之音報道，聲稱對襲擊負責的BLA在一份聲明中表示，一名自殺式炸彈襲擊者駕駛裝滿炸藥的車輛，撞向離開卡拉奇機場的「中國工程師和投資者高級車隊」。BLA是俾路支省西南部與巴基斯坦安全部隊交戰的叛亂組織，該組織被巴基斯坦、中英美及歐盟等認定為恐怖組織。作為巴方分離叛亂武裝，BLA已多次襲擊「中巴經濟走廊」項目及中方人員。

中方：誓挫阻中巴關係圖謀

促巴堵塞安防漏洞

近年來，中資項目人員在巴國已多次受襲並造成死傷（見表）。中國外交部昨發聲明，稱中方對中國公民遇襲感到十分震驚，對這一恐怖主義行徑予以強烈譴責；恐怖主義是全人類公敵，恐怖勢力破壞中巴互信合作及中巴經濟走廊建設的企圖不會得逞；中方將繼續支持巴方推進反恐行動，願同巴方攜手努力，堅決挫敗一切破壞中巴關係的圖謀。

外交部強調，中方要求巴方全力做好救治和善後工作，立即徹查，緝拿兇手並依法嚴懲；同時切實堵塞安防漏洞，採取更有針對性措施，全力保障中巴經濟走廊和在巴中國人員、項目和機構安全。

中國駐巴基斯坦大使館稱，恐襲事件已造成兩名中方人員遇難、一名中方人員受傷和巴方多名人員傷亡。巴基斯坦《黎明報》引述警方稱有10名傷者送院，包括一名警官及一名女性。中國駐卡拉奇副總領事章浩赴醫院看望中方受傷人員時透露，中共中央總書記習近平、中共中央高度重視在巴中國公民安全。大使館再次緊急提醒在巴中國公民、企業、項目密切關注當地安全形勢，強化安保措施，做好安全防範。

巴基斯坦信德省首席部長穆拉德、內政部長蘭賈爾、首席秘書賽義德、內政部常秘伊克巴爾、省警察總監梅蒙、巴外交部駐卡辦主任索默羅以及在卡拉奇的俾路支省省督謝赫等，7日到中國駐卡拉奇總領館弔唁這次事件遇難的中國公民。

巴總理：偵查兇手中

巴總理謝里夫發表聲明，稱對此深感震驚和悲痛，巴方正在迅速展開調查以查明兇手身分，並將其繩之以法；巴方致力保護中國朋友，將不遺餘力確保中方人員安全。

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相關字詞﹕俾路支解放軍 卡拉奇 中巴經濟走廊 爆炸 恐怖襲擊

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