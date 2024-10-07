美國會訪團抵台 將出席雙十慶典

台外交部發布新聞稿指出，美國眾議員萊斯科（Debbie Lesko）率領國會議員團今日至周五（11日）訪台，訪團成員另包括眾議員比格斯（Andy Biggs）及米勒（Carol Miller）等。新聞稿指出，訪團特別在雙十節來台，具重要意義，其間除將參加今年雙十節慶祝活動外，也將會面蕭美琴，並接受外交部長林佳龍款宴，就台美關係、台海及區域安全情勢、經濟能源政策等議題交換意見。

新聞稿強調，萊斯科訪台再次以具體行動展現美國國會對台灣人民的支持；未來台灣也將持續與美國各界友人合作，進一步推動台美基於共享價值及利益的緊密伙伴關係，共同促進區域和平、穩定與繁榮。

台：證美支持 將續推動伙伴合作

萊斯科來自亞利桑那州，是美眾院「國會台灣連線」的一員，台灣空軍飛行員受訓的路克基地以及台灣半導體巨頭台積電在美國設廠的鳳凰城，都在其選區。

台外交部另一條新聞稿表示，友邦政要貝里斯副總理海德（Cordel Hyde）、聖文森及格瑞那丁副總理丹尼爾（Montgomery Daniel）、聖露西亞參議院議長雷諾茲（Alvina Reynolds）與眾議院議長佛朗西斯（Claudius J. Francis）以及危地馬拉第一夫人貝娜多（Lucrecia Peinado）等應台政府邀請，將於明日至周三抵台。