賴稱陸「非民國祖國」 國民黨批挑兩岸紛爭

賴：共和國75歲 民國113年

綜合台媒報道，雙十晚會在台北大巨蛋舉行，賴清德在眾人唱完「三民主義歌」後現身，隨即上台致辭說，中華人民共和國10月1日剛過完75歲生日，再過幾天，中華民國就要過113歲生日。「因此，就年紀來說，中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國。」

賴清德還表示，慶祝各項活動時，「一定要銘記我們是主權獨立的國家，如果有人要祝賀中華人民共和國生日快樂，特別祝賀詞要精準，切勿用祖國兩字」。

此番言論一出，引起廣大網民熱議。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤昨表示，賴清德「言簡意賅、精準到位，為我們上了一課」。

國民黨智庫副執行長凌濤則批評，賴「跳過唱國歌及國旗歌環節，看不到身為元首對於中華民國的尊敬與愛護」。他並稱，全民慶祝中華民國113年生日快樂，賴在致辭硬要提「中華人民共和國」及「祖國論」挑起政治對抗、兩岸紛爭，無異引戰；國民黨立委李彥秀則說，照賴的邏輯，「難道80歲以上台灣人的祖國是大日本帝國？」

陸16軍機越中線 台媒指回應賴

馬英九基金會執行長蕭旭岑昨也批評賴的說法根本是「不倫不類」，並表示賴清德的「新兩國論」已引發國際普遍疑慮，造成台海不安，嚴重違反台灣人利益。

中國大陸適逢國慶假期，不少在大陸演藝圈發展的台灣藝人祝賀中國國慶，包括吳慷仁、王心凌、安溥等17名台灣藝人，10月1日當天都在微博發文慶祝，受邀參加國慶招待會的伊能靜更發長文祝福「祖國生日快樂」，楊宗緯也表示「必將回歸祖國的懷抱」等。

台國防部昨表示，昨陸續偵獲解放軍軍機與軍艦計20架次出海活動，其中16架次踰越海峽中線及其延伸線，進入台灣北、中部及西南空域。台媒認為有關行動是對賴清德發表「祖國論」的回應。